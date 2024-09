GROßKÖTZ. Am frühen Mittwochvormittag fuhr ein 43-Jähriger Berufskraftfahrer mit seinem Lkw auf der Ichenhauser Straße in Großkötz. In einer Kurver verlor der Lkw einen Großteil seiner Ladung.

Auf seiner Ladefläche transportierte er volle Getränkekisten. Als der 43-Jährige nach links in die Günzburger Straße abbog, riss ein Glied der Kette seiner rechten Bordwand. Diese klappte auf und sämtliche Palletten mit Getränkekisten fielen auf die Fahrbahn und den Gehweg. Etliche Getränkeflaschen gingen hierbei zu Bruch. Die Feuerwehr Großkötz war zur Absicherung der Gefahrenstelle und Reinigung der Fahrbahn vor Ort. Die zuständige Straßenmeisterei Günzburg organisierte zusätzlich eine Kehrmaschine. Die Günzburger Straße war für drei Stunden vollgesperrt. Aufgrund des technischen Defekts am Lkw unterband die Polizei dem 43-Jährigen die Weiterfahrt. (VPI Günzburg)



