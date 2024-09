REGENSBURG. Polizeihauptmeister Jonas Krauß verstärkt die Pressestelle beim Polizeipräsidium Oberpfalz.

Bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberpfalz steht seit dem 1. September mit Jonas Krauß ein neuer Ansprechpartner bei Fragen zu polizeilichen Themen zur Verfügung. Der Polizeihauptmeister wechselte von den Zentralen Einsatzdiensten – Zivile Einsatzgruppe in Regensburg zur Pressestelle beim Polizeipräsidium Oberpfalz. Der neue Pressesprecher freut sich auf seine Tätigkeit im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und den damit verbundenen Besonderheiten und Herausforderungen.

Vita Polizeihauptmeister Jonas Krauß

Jonas Krauß startete seine polizeiliche Laufbahn nach dem Fachabitur 2014 mit der Ausbildung zum mittleren Dienst (2. Qualifikationsebene) in Eichstätt. Nach Ausbildungsabschluss folgten eineinhalb Jahre in der I. BPA München in einer der dortigen Einsatzhundertschaften. Daraufhin folgte die dreijährige Verwendung als Streif- und Wachbeamter bei der PI Regensburg Süd. Zuletzt leistete Jonas Krauß dreieinhalb Jahre seinen Dienst bei den Zentralen Einsatzdiensten in der Zivilen Einsatzgruppe. Von Oktober 2023 bis April 2024 befand er sich bei dem Sachgebiet E1 des PP Oberpfalz in seiner Führungsbewerbung für die 3. QE mit dem Themenschwerpunkt des Behördlichen Gesundheitsmanagements im PP Oberpfalz.