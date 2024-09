"Schlangenlinienfahrer" - Polizei sucht gefährdete Verkehrsteilnehmer

MÖMBRIS, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstagabend stoppte die Polizei Alzenau einen Autofahrer, der aufgrund seiner Fahrweise gleich mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben dürfte. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.



Ein unbeteiligter Autofahrer teilte gegen 21:00 Uhr einen Audi mit, der auf der Staatsstraße 2305 aus Schimborn kommend "Schlangenlinien" fahren würde. Eine schnell hinzukommende Streife der Alzenauer Polizei konnte das Fahrzeug selbst noch fahrend feststellen.



Bei der Nachfahrt beobachteten die Beamten, dass der Fahrer mit dem Audi mehrfach in den Gegenverkehr geriet. Entgegenkommende Fahrzeuge mussten dadurch erkennbar ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.



Die Beamten konnten den 23-jährigen Mann, der am Steuer des Audis saß, schließlich in Alzenau stoppen. Im Zuge der Kontrolle ergaben sich keine Anhaltspunkte für einen Alkoholkonsum oder die Einnahme anderweitiger Rauschmittel. Vielmehr geht die Polizei von einer erheblichen Übermüdung des Mannes als Erklärung für das Fahrverhalten aus.



Verkehrsteilnehmer, die infolge der Fahrweise des 23-Jährigen geschädigt, gefährdet oder behindert worden sind, werden gebeten sich unter Tel. 06023/944-0 bei der Polizei Alzenau melden.

Grillkohle löst Wiesenbrand aus - Polizei sucht Verursacher

HÖSBACH, OT WINZENHOHL, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstagabend mussten Polizei und Feuerwehr wegen einer in Flammen stehenden Wiese ausrücken.

Zeugen haben gegen 22:20 Uhr über Notruf mitgeteilt, dass eine Freifläche zwischen der Kreisstraße AB2 und dem dort in der Nähe befindlichen Landhotel brennen würde. Die Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und konnten den Brand löschen.

Insgesamt sind infolge des Feuers rund 50 Quadratmeter Wiese verbrannt. Die Polizei geht derzeit von unsachgemäß entsorgter beziehungsweise nicht gelöschter Grillkohle als Ursache für den Kleinbrand aus.

Wer Hinweise auf den oder die Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 bei der Polizei Aschaffenburg zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe



Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Montag, 20:00 Uhr, und Dienstag, 10:00 Uhr, wurde aus einer Mercedes B-Klasse eine Sonnenbrille entwendet. Das Fahrzeug, das in der Lamprechtstraße geparkt war, wurde augenscheinlich von einem Unbekannten durchwühlt.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.



Polizeiinspektion Alzenau

GEISELBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstag wurde ein blauer VW "Am Sportplatz" angefahren und am Heck beschädigt. Das Auto war dort zwischen 07:00 Uhr und 11:30 Uhr abgestellt.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.