1386. Brandfall – Ottobrunn

Am Mittwoch, 04.09.2024, gegen 02:15 Uhr, wurde die Münchner Polizei über einen Brand im Nahbereich eines Betriebes in einem Ottobrunner Gewerbegebiet informiert. Es wurde mitgeteilt, dass mehrere Kraftfahrzeuge in Brand stehen würden.

Vor Ort wurden durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr sowie Einsatzkräften der Münchner Polizei mehrere brennende Fahrzeuge festgestellt. Diese konnten durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde niemand verletzt. Der Schaden lässt sich noch nicht abschließend beziffern, dürfte sich jedoch im sechsstelligen Bereich bewegen.

Da es Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung gibt, hat die Münchner Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Lise-Meitner-Straße und Marie-Curie-Straße, sowie im weiteren Umfeld, Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1387. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Krad; eine Person verletzt – Schwanthalerhöhe

Am Dienstag, 03.09.2024, gegen 19:15 Uhr, fuhr ein 23-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Bielefeld mit einem BMW Pkw auf der Theresienhöhe in Richtung Radlkoferstraße. An der Kreuzung zur Hans-Fischer-Straße wollte er nach links abbiegen, um dieser geradeaus weiter zu folgen.

Zeitgleich fuhr ein 25-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Holzkirchen mit einem Husqvarna Kraftrad auf der Radlkoferstraße in Richtung Theresienhöhe. An der Kreuzung zur Hans-Fischer-Straße wollte er weiter geradeaus fahren.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen.

Der Motorradfahrer erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 23-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.

Die Örtlichkeit musste während der Unfallaufnahme für ca. zwei Stunden gesperrt werden, deswegen kam zu Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1388. Brandfall mit Sachschaden – Laim

Am Montag, 02.09.2024, gegen 20:50 Uhr, erhielt die Polizei die Mitteilung über einen Brand an einem Kleinkraftrad im Bereich der Haunerstraße Ecke Inderstorferstraße. Daraufhin wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei sowie die Feuerwehr München zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Von Seiten der Polizei wurden Absperrungen eingerichtet. Der in Vollbrand stehende Motorroller konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Durch den Brand wurde außerdem ein Stromverteiler beschädigt sowie eine dort befindliche Gartenmauer. Durch den Brand wurde niemand verletzt.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen besteht der Verdacht der Brandstiftung.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum am Montag, 02.09.2024, zwischen 20:20 Uhr und 20:50 Uhr, im Bereich der Haunerstraße und Inderstorferstraße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1389. Diebstahl aus Baustelle, Festnahme eines Tatverdächtigen – Westend

Am Dienstag, 03.09.2024, gegen 21:40 Uhr, wurde dem Polizeinotruf 110 von einer Spaziergängerin mitgeteilt, dass im Bereich der Guldeinstraße / Trappentreustraße / Schnaderböckstraße im Westend eine Person versuchte gewaltsam eine Tür zu einer Baustelle zu öffnen. Daraufhin wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Die 26-Jährige und ein 29-Jähriger sprachen den Tatverdächtigen an, woraufhin dieser flüchtete.

Der 29-Jährige verfolgte anschließend den Tatverdächtigen und versuchte ihn festzuhalten. Dabei kam es zu einer Rangelei. Unvermittelt kam ein weiterer unbekannter Täter hinzu und zog den 29-Jährigen vom verfolgten Tatverdächtigen weg und schlug ihm unmittelbar in das Gesicht. Dadurch wurde der 29-Jährige leicht verletzt. Beide Täter flüchteten im Anschluss in Richtung Westendstraße.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung, bei dem zudem ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, konnte einer der beiden Tatverdächtigen, ein 54-Jähriger mit Wohnsitz München, festgenommen werden.

Er wurde wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls angezeigt und nach erfolgter Sachbearbeitung wieder von einer Polizeiinspektion entlassen.

Bei der Absuche des Fluchtweges konnten verschiedene Tatwerkzeuge sichergestellt werden.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 195 cm groß, ca. 40 Jahre alt, Glatze oder sehr kurze Haare, kräftige Statur, Erscheinungsbild osteuropäisch/slawisch; bekleidet mit einem blauen, grauen oder braunen T-Shirt, kurze graue Hose

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Guldeinstraße / Trappentreustraße / Schnaderböckstraße (Westend) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1390. Terminhinweis:

Verkehrsaufklärungsaktion – Sicher zur Schule – Sicher nach Hause 2024

Aktion „Kinder fragen Raser“

Am Dienstag, 10.09.2024, beginnt für mehr als 12.000 Kinder in Stadt und Landkreis München mit dem ersten Schultag der „Ernst des Lebens“. Auf dem täglichen Schulweg mit mehr als 100.000 Kindern im Bereich des Polizeipräsidiums München steigt auch wieder das Unfallrisiko.

Ein Ziel der Münchner Verkehrspolizei ist es, durch entsprechende Aktionen einen Rückgang der Unfallzahlen im Bereich der Schulwegunfälle zu erreichen. Denn die Sicherheit der Kinder auf dem Schulweg genießt weiterhin herausragende Bedeutung.

Deshalb führt die Verkehrspolizeiinspektion Verkehrserziehung und -aufklärung (VPI VE) in Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion 25 - München Riem die Aktion „Kinder fragen Raser“ durch.

Hier sollen die Kfz-Führenden, welche sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit halten, mit Süßigkeiten belohnt werden. Diejenigen, welche allerdings zu schnell unterwegs sind, werden von den Kindern mit sauren Drops „bestraft“.

Die Autofahrenden werden auch durch die Kinder befragt und auf die Gefährlichkeit von Geschwindigkeitsüberschreitungen, vor allem im Bereich von Schulen, hingewiesen.

Die Aktion findet am

Mittwoch, 11.09.2024, in der Zeit von 08:30 bis 10.00 Uhr

im Bereich der Grundschule an der Feldbergstraße

statt.

Die Anlaufstelle für interessierte Medienvertreter befindet sich auf dem Parkplatz der Bezirkssportanlage Feldbergstraße 65.