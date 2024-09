RIEKOFEN. LKR. REGENSBURG. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in der Nähe von Riekofen zu einem tragischen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Der noch unbekannte Unfallfahrer ist derzeit flüchtig. Die Polizeiinspektion Wörth an der Donau führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Mittwoch, 04. September, befand sich ein 24-jähriger Niederbayer gegen 01:00 Uhr auf der Staatsstraße 2146 auf dem Weg von Sünching in Richtung Riekofen. Dort wurde er durch ein bisher noch unbekanntes Fahrzeug erfasst. Der 24-jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen tödlichen Verletzungen. Der Unfallverursacher flüchtete unerkannter Weise von der Unfallstelle.

Die Beamten der Polizeiinspektion Wörth an der Donau haben die Unfallaufnahme und die weiteren Ermittlungen übernommen. Noch in der Nacht wurde die Spurensicherung an der Unfallstelle durch Experten der Verkehrspolizeiinspektion Regensburg und der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg durchgeführt.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Regensburg wurde zudem ein Sachverständiger mit einem unfallanalytischem Gutachten beauftragt.

Die Polizeiinspektion Wörth bittet nun auch die Bevölkerung um Hinweise, die der Ermittlung der Identität des Unfallverursachers dienen können.

Zum Unfallfahrzeug ist bisher bekannt, dass es sich um einen Pkw, möglicherweise um einen Geländewagen oder SUV, handeln könnte. Zudem weist das Fahrzeug vermutlich Beschädigungen an der rechten A-Säule bzw. an der rechten Fahrzeugfront auf.

Wenn Ihnen ein Fahrzeug bekannt ist, dass ein derartiges Schadensbild aufweist oder Sie sonstige Angaben zu dem Unfall oder der Identität des flüchtigen Fahrers machen können, werden Sie gebeten sich unter der Rufnummer 09482/9411-0 bei der Polizeiinspektion Wörth an der Donau zu melden.