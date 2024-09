REGENSTAUF. LKR. REGENSBURG. In der Nacht von Sonntag auf Montag, den 02. September brannte bei Regenstauf ein größerer Holzpolter neben einem Strommast nieder. Der Sachschaden am Holz und am Strommast sind derzeit noch nicht abschätzbar. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Am Montag, den 02.September wurden gegen 03:30 Uhr die örtlichen Feuerwehren zu einem brennenden Holzpolter nördlich von Regenstauf beordert. Das gelagerte Holz stand bereits gänzlich unter Feuer und brannte größtenteils nieder. Der daneben befindliche Strommast wurde durch die Hitze beschädigt, wobei der vollumfängliche Schaden noch nicht abschätzbar ist. Da Brandstiftung derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer in der Nacht, oder am Vorabend des 02. September im Bereich Regenstauf Grasiger Weg/ Fronauer Weg verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, wird gebeten sich an die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter 0941/506-2888 wenden.