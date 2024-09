OSTERHOFEN, KÜNZING, LKR. DEGGENDORF. Unbekannte sind im Zeitraum von Samstag (31.08.2024) bis Montag (02.09.2024) in zwei lebensmittelverabeitende Betriebe im Landkreis Deggendorf eingedrungen und haben anschließend jeweils einen Tresor gewaltsam geöffnet. Die Kripo Deggendorf bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Ermittlungen dürfte der erste Einbruch in Osterhofen, Ortsteil Obergessenbach, in der Zeit zwischen Samstag, 31.08.2024, 12.45 Uhr und Montag, 02.09.2024, 05.45 Uhr stattgefunden haben. Die zweite Tat ereignete sich in der Nacht von Sonntag, 01.09.2024, auf Montag, 02.09.2024, in der Windgasse in Künzing.

In beiden Fällen wurden die Tresore angegangen und Bargeld entwendet. Der Gesamtbeuteschaden liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich. Zudem entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden.

Die Ermittlungen werden von der Staatsanwaltschaft Deggendorf in enger Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizeistation Deggendorf geführt.

Zeugen, die im Zeitraum von Samstag, 31.08.2024 bis Montag, 02.09.2024 verdächtige Beobachtungen (insbesondere verdächtige Personen / Fahrzeuge) im Bereich der Severin-Quelle in Osterhofen, OT Obergessenbach sowie in der Windgasse in Künzing gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeistation Deggendorf, Tel. 0991/3896-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Veröffentlicht: 04.09.2024, 07.25 Uhr