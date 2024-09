LKR. AMBERG-SULZBACH. Am Samstagmittag kam es in einer Gemeinde im Landkreis Amberg-Sulzbach zur einem Auseinandersetzung im familiären Umfeld. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg führt die Ermittlungen.

Am Samstag, 31. August, geriet ein 40-jähriger Mann mit seinem 37-jährigen Bruder auf dem gemeinsamen Wohnanwesen im südlichen Landkreis Amberg-Sulzbach in eine zunächst verbale Streitigkeit. Im Verlauf der Auseinandersetzung ging der 37-Jährige seinen Bruder auch körperlich an. Die Situation gipfelte schließlich, als der 40-Jährige mit seinem Pkw rückwärts auf den 37-Jährigen zufuhr und seinen Bruder erfasste.

Der 37-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Er zog sich keine lebensbedrohlichen Verletzungen zu.

Sein 40-jähriger Bruder wurde noch vor Ort durch Beamte der Polizeiinspektion Amberg vorläufig festgenommen und am Sonntagvormittag, 01. September, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Amberg dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Amberg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den 40-Jährigen, woraufhin dieser in eine bayerische Justizvollzugsanstalt verbracht wurde.

Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizeiinspektion Amberg.