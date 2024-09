NABBURG. LKR. SCHWANDORF. Am späten Freitagabend wurde eine 53-jährige Frau von einem bisher noch unbekannten Jugendlichen körperlich angegangen, der versuchte ihr die Handtasche zu entreißen. Die Dame setzte sich zur Wehr, sodass der Täter ohne Beute von dannen ziehen musste. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen.

Am Freitag, 30. August, befand sich eine 53-jährige Frau gegen 23:00 Uhr in der Kemnather Straße in Nabburg, als sie durch einen unbekannten Täter von hinten unvermittelt angegangen wurde. Dabei ging die 53-jährige Nabburgerin zu Boden. Während der folgenden körperlichen Auseinandersetzung versuchte der jugendliche Unbekannte der 53-Jährigen ihre Handtasche zu entreißen. Diese wehrte sich nach Kräften gegen den Täter, sodass dieser schließlich von ihr abließ und von der Tatörtlichkeit flüchtete.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlung bezüglich eines versuchten Raubdeliktes übernommen und sucht Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zur Identität des Tatverdächtigen machen können.

Dieser wird wie folgt beschrieben:

Ca. 16 - 17 Jahre alt

Größe: ca. 180 cm

Statur: schlank

Haare: kurze blonde Haare, kein Bart (sehr jungenhaftes Aussehen)

Kleidung: helles T-Shirt, helle kurze Hose, weiße hochgezogene Tennissocken, Badeschlappen

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 09621/890-0 bei der Kriminalpolizeiinspektion Amberg zu melden.