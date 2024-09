REGENSBURG. Am Samstagnachmittag entblößte sich in einer Parkanlage in der Aussiger Straße ein Unbekannter vor einem Kind. Nach dem Mann fahndet nun die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Parkanlage zwischen der Aussiger Straße und der Ostpreußenstraße spielte am Samstagnachmittag ein Kind in Begleitung der Mutter im Bereich des Spielplatzes. Gegen 15:15 Uhr kam ein Mann auf einem Motorroller vorbei und entblößte sich vor dem Kind. Anschließend verließ er die Örtlichkeit auch wieder mit dem Fahrzeug. Berührungen oder ein Gespräch fand mit dem Kind nicht statt. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat nun wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch von Kindern die Ermittlungen übernommen und bittet unter 0941/506-2888 um Hinweise zu dem Mann aus der Bevölkerung.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: