1382. Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung zum Fund einer unbekannten toten Frau – Schwabing-Nord

-siehe Medieninformation vom 23.08.2024, Nr. 1323

Wie bereits berichtet, wurde am Montag, 19.08.2024, eine unbekannte tote Frau am Kraftwerk Floriansmühle im dortigen Garchinger Mühlbach aufgefunden. Durch die polizeilichen Ermittlungen konnte die tote Frau zunächst nicht identifiziert werden. Weswegen am Freitag, 23.08.2024 eine Öffentlichkeitsfahndung veranlasst wurde.

Dadurch kam es zu zahlreichen Hinweisen. Für die Unterstützung bedankt sich das Polizeipräsidium München insbesondere das Kommissariat 14 ausdrücklich bei der Bevölkerung.

Letztendlich kam der Hinweis auf die Identität der toten Frau durch einen Polizeibeamten des Polizeipräsidiums München. Die Identität ist nun zweifelsfrei geklärt. Es handelte sich um eine 72-Jährige ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Die Öffentlichkeitsfahndung wurde entsprechend gelöscht.