1323. Fund einer unbekannten toten Frau – Schwabing-Nord

Am Montag, 19.08.2024, führte ein Arbeiter Reinigungsarbeiten am Kraftwerk Floriansmühle durch. Das Kraftwerk liegt am Garchinger Mühlbach in Schwabing-Nord. Während der Reinigungsarbeiten entdeckte der Mann eine weibliche Leiche im Bereich des Bachs und verständigte umgehend die Polizei.

Im Rahmen der kriminalpolizeilichen Sachbearbeitung konnte keinerlei Ausweisdokument oder sonstiger Gegenstand aufgefunden, welcher bei der Identifizierung der unbekannten Frau hilfreich gewesen wäre. Sämtliche durchgeführten polizeilichen Ermittlungen führten bisher nicht zur Identifizierung.

Der Garchinger Mühlbach zweigt am Aumeisterweg aus dem Schwabinger Bach ab, so dass angenommen werden kann, dass die unbekannte Frau aus dem Raum München stammen könnte.

Unter diesem Link https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/unbekannte-tote/071804/index.html wurden die Beschreibung und Bekleidung sowie ein Foto der Frau hinterlegt.

Das Kommissariat 14 führt weiterhin die Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, die zur Identifizierung der bislang unbekannten Frau führen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1324. Betriebsunfall; eine Person tödlich verletzt – Allach

Am Donnerstag, 22.08.2024, gegen 07:30 Uhr, war ein 52-jähriger Bauarbeiter mit Wohnsitz in München auf einer Baustelle mit Verschalungsarbeiten beschäftigt. Bei dieser Tätigkeit stürzte er aus bislang ungeklärter Ursache aus dem zweiten Obergeschoss. Durch den Sturz wurde er lebensgefährlich verletzt.

In der Nähe befindliche Personen verständigten unmittelbar den Notruf, woraufhin mehrere Polizeistreifen, Rettungskräfte und die Feuerwehr zur Unfallstelle geschickt wurden. Der Verletzte wurde zur weiteren medizinischen Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Hier erlag er seinen schweren Verletzungen.

Das Kommissariat 13 (u.a. Betriebsunfälle) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1325. Zwei Einbrüche in Reihenhäuser – Pasing und Moosach

Fall 1:

Am Donnerstag, 22.08.2024, im Zeitraum von 08:10 Uhr bis 11:30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Reihenhaus in Pasing.

Der oder die Täter durchsuchten das Haus und entwendeten einen Wandtresor mitsamt Inhalt. Es wurden Wertgegenstände und Bargeld mit einem Gesamtwert im niedrigen fünfstelligen Bereich entwendet.

Fall 2:

Im Zeitraum von Dienstag, 20.08.2024, 15:00 Uhr, bis Donnerstag, 22.08.2024, 14:15 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Reihenhaus in Moosach.

Der oder die Täter durchsuchten das Haus und entwendeten Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hildachstraße, Raucheneggerstraße und Roseggerstraße (Pasing) und Pelkovenstraße und Feldmochinger Straße (Moosach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Schon mit einfachsten Vorsichtsmaßnahmen können Sie das Risiko eines Einbruchs in Ihre Wohnung vermindern.

Verschließen Sie alle Wohn- und Eingangstüren sowie alle Fenster (auch gekippte Fenster sind für Einbrecher oft in wenigen Sekunden zu öffnen)!

Verstecken Sie niemals ihren Wohnungsschlüssel (beinahe alle Verstecke wie im Blumenkübel oder unter der Fußmatte sind dem Einbrecher bekannt)!

Während längeren Abwesenheiten (z.B. Urlaub, Geschäftsreise) sind Hinweise, die dem Einbrecher verraten, dass ihre Wohnung zurzeit nicht bewohnt wird, unbedingt zu vermeiden (z.B. geschlossene Jalousien zu jeder Tages- und Nachtzeit oder nicht geleerte Briefkästen)!

Weitere wichtige Hinweise finden Sie in unseren polizeilichen Informationsbroschüren und im Internet unter www.polizei-beratung.de.

1326. Versuchter Einbruch in Gaststätte; ein Tatverdächtiger festgenommen – Fürstenried

Am Freitag, 23.08.2024, gegen 01:15 Uhr, schlug eine männliche Person die Fensterscheibe eines Lokals ein und betrat dieses. Dort tätige Personen befanden sich in unmittelbarer Nähe von diesem und bemerkten das Zerbersten der Scheibe. Sie betraten das Lokal, woraufhin sie der Tatverdächtige bemerkte und durch das eingeschlagene Fenster in den Hinterhof flüchtete.

Über den Notruf 110 wurde die Polizei von den Zeugen verständigt. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein 30-Jähriger mit Wohnsitz in München durch zivile Polizeibeamte festgenommen werden. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Er wurde wegen des versuchten besonders schweren Diebstahls angezeigt.

Durch die Münchner Kriminalpolizei wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durchgeführt.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1327. Betriebsunfall; eine Person verstorben – Milbertshofen

Am Donnerstag, 22.08.2024, ereignete sich ein schwerer Betriebsunfall auf einer Großbaustelle im Münchner Stadtteil Milbertshofen. Im Zuge von Gerüstarbeiten stürzte gegen 14:43 Uhr aus bislang unbekannter Ursache ein ca. 40 m hohes Baugerüst, das innerhalb eines anzufertigenden Aufzugschachtes angebracht war, in sich zusammen.

Nachdem der Notruf abgesetzt wurde, trafen kurze Zeit später mehrere Polizeistreifenbesatzungen, die betriebseigene Feuerwehr und der Rettungsdienst an der Unglücksstelle ein.

Zum Unfallzeitpunkt waren insgesamt vier Gerüstbauer und ein Bautechniker mit Arbeiten auf unterschiedlichen Arbeitsebenen am Baugerüst beschäftigt. Als das Baugerüst in sich zusammenbrach, gelang es vier der Arbeiter, sich noch rechtzeitig aus dem Gefahrenbereich zu retten, wobei sich zwei Arbeiter durch das Ereignis leichte bis mittelschwere Verletzungen zugezogen haben. Insgesamt wurden drei Gerüstbauer mit dem Notarzt in Münchner Krankenhäuser gefahren. Bis auf einen Verletzten konnten zwei Arbeiter nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden.

Ein Arbeiter, dessen Personalien zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesichert feststehen, wurde durch die große Last des eingestürzten Gerüstes eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Mehrere Bauarbeiter, die das Unfallgeschehen mitbekommen haben, mussten im Anschluss vom hinzugezogenen Kriseninterventionsteam betreut werden.

Mit der Bergung des Verstorbenen kann erst im Laufe des heutigen Tages begonnen werden, nachdem erforderliche Absicherungs- und Stützmaßnahmen innerhalb des Bauschachtes eingesetzt und angebracht wurden.

Das Fachkommissariat 13 ist nach telefonischer Verständigung mit mehreren Beamten unverzüglich zur Unfallstelle ausgerückt, um die erforderlichen kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Feststellung der Unfallursache zu übernehmen.