BICHL, LKR. BAD TÖLZ - WOLFRATSHAUSEN. Samstagnacht, 1. September 2024, kam es gegen 02.55 Uhr in Bichl zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Pkw-Fahrer kam aus bislang unbekannten Gründen in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Verunfallte erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Ein 32-jähriger Murnauer fuhr mit seinem Pkw in der heutigen Nacht, gegen 02.55 Uhr, auf der B11 von Bichl in Richtung Benediktbeuern. Dabei saß er alleine im Pkw. Kurz nach der Einmündung nach Bichl, im Bereich einer Rechtskurve, kam er aus bislang unbekannten Gründen, nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort frontal mit einem massiven Baum. Dabei erlitt der Murnauer so schwere Verletzungen, dass er trotz Reanimation noch an der Unfallstelle verstarb.

Zur Klärung der Unfallursache ordnete die Staatsanwaltschaft München II ein unfallanalytisches Gutachten an. Hierzu wurde auch der Pkw des 32-Jährigen sichergestellt. Ein Gutachter war noch in der Nacht vor Ort.

Die Feuerwehren aus Bichl und Benediktbeuern waren insgesamt mit 36 Kräften vor Ort. Das BRK war mit 7 Kräften und zwei Rettungswagen an der Unfallstelle.

Die B11 war zum Zwecke der Erstellung des Gutachtens bis ca. 7.00 Uhr komplett gesperrt.