EMMERTING, LKR. ALTÖTTING. Am Freitagnachmittag, 30. August 2024, brach an einem Einfamilienhaus in Emmerting ein Feuer aus. Bei dem Brand wurde nach aktuellen Erkenntnissen ein Bewohner leicht verletzt, der entstandene Sachschaden dürfte sich im hohen sechsstelligen Bereich bewegen. Die Kriminalpolizei Traunstein am Inn übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

Am Freitag (30. August 2024) ging gegen 14.50 Uhr über den polizeilichen Notruf die Mitteilung über einen Brand im Fischerweg in Emmerting ein. Die sofort alarmierten Einsatzkräfte der regionalen Feuerwehren stellten fest, dass der Anbau eines Einfamilienhauses im Vollbrand stand und das Feuer bereits auf das Hauptgebäude übergriff. Durch das rasche und professionelle Eingreifen der Feuerwehren konnte eine weitere Brandausbreitung auf weitere Gebäude in unmittelbarer Nachbarschaft verhindert und der Brand schließlich abgelöscht werden.

Durch den Brand wurden nach derzeitigem Kenntnisstand ein Bewohner leicht verletzt. Nach aktuellen Erkenntnissen wird der entstandene Sachschaden im hohen sechsstelligen Euro-Bereich geschätzt.

Die ersten Ermittlungen erfolgten durch Kräfte der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Altötting. Noch am Brandort übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein die weiteren Untersuchungen vor Ort. In der Folge übernehmen die Brandfahnder vom zuständigen Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die weiteren Ermittlungen zur Brandursache.

Diese ist nun, zusammen mit Brandgutachtern, unter anderem Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen, weshalb diesbezüglich aktuell keinerlei Aussagen getroffen werden können.

Nach derzeitigen Erkenntnissen liegen den Ermittlern keinerlei Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor.