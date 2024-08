REGEN. Ein 14-Jähriger und ein 17-Jähriger haben heute gegen 15.00 Uhr in der Zwieseler Straße für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt.

Gegen 15.00 Uhr wurde über Notruf mitgeteilt, dass zwei junge Männer in eine Bankfiliale gehen würden, einer davon soll eine Pistole in der Hand halten. Eine eingesetzte Zivilstreife erkannte kurz darauf im Bereich des dortigen Einkaufszentrum die zwei beschriebenen Personen, wo von einer der beiden zunächst den als Waffe scheinenden Gegenstand in der Hand hielt und beim Betreten des Einkaufszentrums diesen versteckte.

Die beiden Jugendlichen konnten wenig später durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Regen in dem Einkaufszentrum widerstandslos festgenommen werden. Bei der Pistole handelte es sich um eine Spielzeugpistole. Die Jugendlichen wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen an ihre Eltern übergeben. Es wurden keine Personen gefährdet.

Die Staatsanwaltschaft Deggendorf ermittelt zusammen mit der Kripo Deggendorf nun wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten und Verstoß nach dem Waffengesetz.

Veröffentlicht: 30.08.2024, 21.25 Uhr