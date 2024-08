KULMBACH. Polizeihauptkommissar Matthias Potzel übernimmt ab 1. September für die nächsten sechs Monate die stellvertretende Leitung der Polizeiinspektion Kulmbach. Polizeihauptkommissar Moritz Dippel wechselt zum Studium für die vierte Qualifikationsebene an die Deutsche Hochschule der Polizei in Münster-Hiltrup.

Der 33-jährige Bayreuther Matthias Potzel begann seine Karriere bei der Bayerischen Polizei im Oktober 2011 mit dem Praktikum als Dienstanfänger, bevor er 2012 in die Ausbildung für die zweite Qualifikationsebene in Sulzbach-Rosenberg startete und diese 2014 erfolgreich beendete. Anschließend war er bis September 2016 in einer Einsatzhundertschaft der Dachauer Bereitschaftspolizei tätig, bevor er zum Studium für die dritte Qualifikationsebene an die Hochschule für den öffentlichen Dienst in Sulzbach-Rosenberg wechselte. Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums im März 2018, war er bis 2021 in verschiedenen Funktionen im Sachgebiet Ausbildung der Bereitschaftspolizei in Sulzbach-Rosenberg und Nabburg eingesetzt. Im März 2021 wechselte Matthias Potzel in die Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberfranken. Ab November 2022 durchlief er im Rahmen des Förderverfahrens für die vierte Qualifikationsebene, ehemals höherer Dienst, mehrere oberfränkische Dienststellen in verschiedenen Funktionen. Ab 1. September wird er für die nächsten sechs Monate den Posten des stellvertretenden Dienststellenleiters der Polizeiinspektion Kulmbach bekleiden.

Potzels Vorgänger, Polizeihauptkommissar Moritz Dippel, absolvierte erfolgreich das Förderverfahren für Ämter ab der vierten Qualifikationsebene, ehemals höherer Dienst, und wird ab 1. Oktober 2024 an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster-Hiltrup studieren.