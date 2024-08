A70/ NEUDROSSENFELD, LKR. KULMBACH. Nach einem Lkw-Unfall auf der A70 am Freitagmorgen musste die Fahrbahn in Fahrtrichtung Bayreuth vollständig gesperrt werden. Der Fahrer befindet sich im Krankenhaus.

Am Freitagmorgen, gegen 6 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn A70 in Fahrtrichtung Bayreuth ein Verkehrsunfall. Die Fahrbahn musste deshalb in Fahrtrichtung Bayreuth zwischen den Anschlussstellen Thurnau-Ost und Neudrossenfeld vollständig gesperrt werden.

Streifen der Bayreuther Verkehrspolizei sowie Rettungskräfte fuhren zur Unfallstelle. Vor Ort musste der 51-jährige Fahrer eines polnischen Sattelzugs von Rettungskräften medizinisch versorgt werden, er kam anschließend in ein Krankenhaus.

Nach den ersten Ermittlungen durch die Verkehrspolizei kam der Lkw-Fahrer zuvor von der Fahrbahn ab. Er stieß dadurch zunächst rechts und dann links gegen die Leitplanke und kam schließlich auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen.

Grund hierfür war nach den derzeitigen Erkenntnissen eine medizinische Ursache.

Andere Fahrzeuge waren nicht beteiligt.

Die A70 war für Rettungsmaßnahmen, Unfallaufnahme und Bergungs- und Reinigungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt. Es entstand Sachschaden von über zehntausend Euro.