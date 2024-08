STRAßKIRCHEN; LKR. STRAUBING-BOGEN. Am Donnerstag, 29.08.2024, stürzte gegen 19:35 Uhr ein mit zwei Personen besetzter Leichthelikopter bei Niederast auf einer landwirtschaftlichen Nutzfläche ab.

Das Fluggerät war zuvor gegen 19:00 Uhr auf dem Flugplatz Dingolfing gestartet. Zeugen zufolge war es an der Unfallörtlichkeit aus ca. 15 m Flughöhe unvermittelt abgesackt, mit dem Rotor auf dem Boden aufgekommen und schließlich nach einem Überschlag auf der Seite liegen geblieben. Der 48-jährige Pilot und sein 65-jähriger Co-Pilot zogen sich infolge des Absturzes mittelschwere Verletzungen zu, weswegen sie nach ambulanter Erstversorgung vor Ort in umliegende Kliniken verbracht wurden.

Am Leichthelikopter entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags. Der Flurschaden beläuft sich Schätzungen zufolge auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag. Die Bergung und der Abtransport des Fluggeräts werden am Folgetag veranlasst; bis dahin treffen die eingesetzten Feuerwehren geeignete Brandschutzvorkehrungen.

Zur Klärung der bislang noch nicht bekannten Unfallursache wurden die Ermittlungen vom Flugunfallsachbearbeiter der Polizeiinspektion Straubing übernommen, der bedarfsweise durch einen Sachverständigen bei der Begutachtung unterstützt wird. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen ist eingebunden.

Veröffentlicht am 29.08.2024, 22:50 Uhr.