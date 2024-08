ILLSCHWANG, LKR. AMBERG-SULZBACH. Am Donnerstag, den 29 August brachen bislang unbekannte Täter in eine Bankfiliale in Illschwang ein und verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Geldautomaten. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 2:50 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Bankfiliale in Illschwang ein. Dort wurde ein Geldautomat angegangen und ein roter Feuerlöscher entwendet. Die Täter versuchten mittels diesem vorhandene Spuren zu vernichten. Letztendlich entwendeten sie mehrere tausend Euro Bargeld und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Der Einbruch wurde durch eine Mitarbeiterin der Bankfiliale am nächsten Morgen der Polizei gemeldet. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg führte vor Ort die Spurensicherung durch und übernahm die Sachbearbeitung.

Nun bittet das zuständige Fachkommissariat die Bevölkerung um Mithilfe: Haben Sie in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Illschwang etwas Verdächtiges bemerkt? Unter der Rufnummer 09621/890-0 werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Amberg sachdienliche Hinweise entgegengenommen.