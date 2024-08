AMBERG. In der Nacht von Dienstag, 27. August auf Mittwoch, 28. August, trieben mehrere bisher unbekannte Täter ihr Unwesen auf dem Katharinenfriedhof in Amberg und entwendeten dort diversen Grabschmuck und sakrale Gegenstände. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen übernommen und ist auf der Suche nach Geschädigten und nach Zeugen des Vorfalls.

In der Dienstagnacht gingen mehrere Unbekannte eine Vielzahl an Gräbern auf dem Katharinenfriedhof in Amberg mutwillig an. Sie entfernten gewaltsam verschiedenen Gegenstände, wie Figuren, Schalen, Grablichter und anderen Grabschmuck von den Ruhestätten und verbrachten ihre Beute anschließend in die Straße Am Fiederbach. Dort wurde das Diebesgut in ein größeres Fahrzeug geladen und abtransportiert. Durch das Handeln der Täter ist nach ersten Schätzungen ein Sach- und Beuteschaden von mehreren hunderttausend Euro entstanden. Bisher sind über 60 Grabstätten bekannt, die angegangen wurden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen, unteranderem aufgrund Bandendiebstahls und der Störung der Totenruhe, übernommen und sucht nun nach Geschädigten und Zeugen des Vorfalls.

Haben Sie im Zeitraum von Dienstag, 27. August, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 28. August, 06:00 Uhr verdächtige Personen auf oder in der Nähe des Katharinenfriedhofs in Amberg bemerkt? Ist Ihnen in dieser Nacht eine Personengruppe oder ein größeres Fahrzeug, beispielsweise ein Kastenwagen oder Transporter, in der Straße Am Fiederbach in Amberg aufgefallen? Oder sind Sie selbst Opfer der Diebe geworden?

Dann melden Sie sich unter der Rufnummer 09621/890-0 bei der Kriminalpolizeiinspektion Amberg. Jeder Hinweis kann von Bedeutung sein!