STRAUBING. Seit dem 02.03.2024 wurden insgesamt 85 neue Kolleginnen und Kollegen zum Polizeipräsidium Niederbayern versetzt. Im Rahmen einer Begrüßungsveranstaltung hieß Polizeivizepräsident Manfred Gigler sie herzlich willkommen.

Am Montag, 02.09.2024 begrüßte Polizeivizepräsident Manfred Gigler die neuen Kolleginnen und Kollegen im Großen Saal der Polizeiinspektion Straubing und hieß sie herzlich willkommen. Im Mittelpunkt seiner Ansprache stand die Attraktivität und Vielfältigkeit des Polizeiberufs. Insbesondere betonte er, dass jeder Polizeibeamte ein hohes Maß an Kollegialität und ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein mitbringen sollte.

Auch der stellvertretende Personalratsvorsitzende Andreas Holzhausen begrüßte die Neuzugänge und appelierte an sie, offen für alle Bereiche der polizeilichen Arbeit zu sein.

Zudem würdigte er die Arbeit der Tarfibeschäftigten, welche eine wichtige Säule innerhalb der Polizeiorganisation darstellt.

Insgesamt traten 64 Polizeivollzugsbeamte und 21 Tarifbeschäftigte ihren Dienst bei der niederbayerischen Polizei an. Sie werden nun in unterschiedlichen Funktionen auf ihren neuen Dienststellen eingesetzt.

Für viele von ihnen ist es nach Abschluss ihrer Ausbildung in der zweiten Qualifikationsebene oder nach Abschluss ihres Studiums zum Einstieg in die dritte Qualifikationsebene die erste Verwendung in ihrer noch jungen polizeilichen Laufbahn. Für andere wiederum erfüllt sich mit der Versetzung der Wunsch, in ihrem Heimatpräsidium Dienst verrichten zu können.

Traditionell erhielten die beiden jüngsten Neuzugänge, Polizeimeisterin Denise Seebauer und Polizeimeister Samuel Kerschl (beide 19 Jahre alt), ein kleines Begrüßungspräsent.