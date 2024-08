BAMBERG. In der Nacht von Sonntag auf Montag überfielen Unbekannte im Bamberger Inselgebiet eine Frau auf einem Roller. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Am frühen Montag, gegen 0.15 h, fuhr eine 33-jährige Frau mit ihrem E-Scooter in der Straße „Fischerei“, nahe der Markusbrücke. Von hinten traten mindestens zwei unbekannte Personen an die Dame heran, hielten sie fest und schlugen ihr auf den Kopf und gegen den Oberkörper. Dann ließen sie von der Frau ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Kurz darauf bemerkte die Frau, dass ihr eine goldene Armkette im Wert von zirka 500 Euro fehlte.

Derzeit ist unklar, um wie viele Täter es sich genau handelte beziehungsweise welchen Geschlechts diese waren. Die Personen konnten nicht weiter beschrieben werden. Die Ermittler der Kripo Bamberg bitten um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491.