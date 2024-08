1933 - Entwendete E-Scooter im Stadtbereich

Oberhausen - In der Zeit von Sonntag (11.08.2024), 12.00 Uhr bis Sonntag (25.08.2024), 16.00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter aus einem Keller einen schwarzen E-Scooter der Marke Segway Ninebot in der Donauwörther Straße.

Es entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei Augsburg 5 ermittelt nun wegen Besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323 - 2510 entgegen.



Universitätsviertel - Am Montag (26.08.2024) zwischen 16.10 Uhr und 16.20 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter einen schwarzen E-Scooter der Marke Segway vor einem Supermarkt in der Hermann-Köhl-Straße.

Der Beuteschaden lag dabei in einem mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei Augsburg Süd ermittelt wegen Diebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323 - 2710 entgegen.

1934 - Eine Polizeibeamtin bei Einsatz leicht verletzt

Lechhausen - Am Montag (26.08.2024) verletzte ein 24-jähriger Mann eine Polizeibeamtin in der Friedberger Straße bei einer Kontrolle.

Gegen 18.00 Uhr beleidigte der 24-jährige Mann eine Polizeistreife. Die Polizei kontrollierte daraufhin den 24-jährigen Mann, der sich körperlich gegen die Kontrolle wehrte und Widerstand leistete. Er verletzte sich dabei selbst und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Eine Polizeibeamtin wurde bei dem Einsatz leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen tätlichem Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

1935 - Frau verletzt Polizeibeamtin in Arrestzelle

Kriegshaber - Am Dienstag (27.08.2024) griff eine alkoholisierte 39-jährige Frau eine Polizeibeamtin in einer Arrestzelle an und verletzte diese dabei leicht. Die Polizei kontrollierte sie zuvor in der Bürgermeister-Ackermann-Straße.

Gegen 02.15 Uhr kontrollierte die Polizei die 39-jährige Frau. Da die Frau derart alkoholisiert war, nahmen die Beamten die Frau in Gewahrsam und brachten sie in den Polizeiarrest.

Dort leistete die 39-Jährige Widerstand und trat nach einer Polizeibeamtin. Die Polizistin wurde dadurch leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen tätlichem Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

1936 - Handy aus Auto entwendet

Oberhausen - Am Montag (26.08.2024) gegen 16.30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Handy aus einem abgestellten Fahrzeug in der Pestalozzistraße.

Die Polizei Augsburg 5 ermittelt nun wegen Diebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

1937– Fahrrad entwendet

Lechhausen – Am vergangenen Mittwoch (21.08.2024) im Zeitraum von 15.30 Uhr bis 16.00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein schwarzes Fahrrad der Marke Pegasus. Das Fahrrad war vor einem Wohnhaus versperrt. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost ermittelt nun wegen Besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323 - 2310.

1938 – Ladendiebin festgenommen

Hochzoll – Am gestrigen Dienstag (26.08.2024) entwendete eine 18-Jährige mehrere Gegenstände aus einem Drogeriemarkt in der Hochzoller Straße.

Gegen 17.00 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter die 18-Jährige, wie sie ohne zu bezahlen mehrere Kosmetikartikel im Wert von rund 10 Euro aus dem Laden entwendete. Der Mitarbeiter stoppte die Frau, woraufhin diese versuchte zu entkommen und den Mitarbeiter leicht verletzte. Weitere Personen halfen dem Mitarbeiter und informierten die Polizei.

Die Polizeibeamten stellten die Kosmetikartikel sicher und führten eine erkennungsdienstliche Behandlung bei der 18-jährigen Frau durch.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen räuberischem Diebstahl und Körperverletzung gegen die 18-Jährige.

1939 - Jugendliche verletzen Autofahrer leicht

Innenstadt - Am Montag (26.08.2024) hielten vier bislang unbekannte Jugendliche einen Autofahrer in der Berliner Allee an. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Gegen 20.00 Uhr traten vier unbekannte Jugendliche vor den 61-jährigen Autofahrer auf die Straße. Der Autofahrer musste anhalten. Es kam zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Autofahrer und den Jugendlichen. Einer der unbekannten Jugendlichen griff den 61-jährigen Mann an und verletzte ihn dabei leicht.

Die Polizei Augsburg Mitte ermittelt nun unter anderem wegen Körperverletzung und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323-2110 entgegen.

1940 - Alkoholisierter Jugendlicher beleidigt Polizeibeamte

Innenstadt - Am heutigen Dienstag (27.08.2024) kontrollierte die Polizei drei alkoholisierte Jugendliche in der Roten-Torwall-Straße. Ein Jugendlicher beleidigte die Polizeibeamten bei der Fahrt zur Dienststelle.

Gegen 03.00 Uhr kontrollierten die Polizeibeamten die drei alkoholisierten Jugendlichen im Alter von 14, 16 und 18 Jahren. Ein Atemalkoholtest bei dem 16-Jährigen ergab einen Wert von knapp 2 Promille. Die Polizeibeamten brachten ihn daraufhin zu einer Dienststelle, um ihn in die Obhut seiner Eltern zu übergeben. Auf dem Weg dorthin beleidigte der 16-Jährige die Beamten mehrfach.

Die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung gegen den 16-Jährigen.

1941 - Rechnung nicht bezahlt und Geldbeutel entwendet

Göggingen - Am Montag (26.08.2024) bezahlte ein bislang unbekannter Täter in einem Restaurant in der Butzstraße seine Rechnung nicht und entwendete den Geldbeutel einer Bedienung.

Gegen 18.30 Uhr verließ der unbekannte Täter das Restaurant, ohne die Rechnung von knapp 30 Euro zu bezahlen. Als er bereits das Restaurant verlassen hatte, fiel einer Mitarbeiterin auf, dass der unbekannte Mann auch den Geldbeutel einer Bedienung entwendete.

Der Beuteschaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Wert.

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden:

35-40 Jahre alt, ca. 180 cm groß, kräftige Statur, breite Schultern, südländisches Aussehen, dunkle, sehr kurze Haare, dunkler Drei-Tage-Bart, keine Brille, schwarzes T-Shirt mit weißem Backprint, schwarze Jeans, weiß/rote Turnschuhe

Die Polizei Augsburg Süd ermittelt wegen Betrugs und Diebstahl und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323 - 2710 entgegen.

1942 - Auto zerkratzt

Innenstadt - Im Zeitraum vom Sonntag (25.08.2024), 20.00 Uhr bis Montag (26.08.2024), 17.30 Uhr zerkratzte ein bislang unbekannter Täter einen geparkten, schwarzen Mitsubishi in der Sanderstraße.

Es entstand so ein Sachschaden von wenigen hundert Euro.

Die Polizei Augsburg Süd ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323 - 2710 entgegen.