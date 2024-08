TREUCHTLINGEN. (908) Am späten Sonntagabend (25.08.2024) drang ein unbekannter Mann in Solnhofen (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) in die Wohnung einer 42-jährigen Frau ein, griff diese an und bedrängte sie sexuell. Als ihr ein Nachbar zur Hilfe kam, flüchtete der Täter. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.



Der Unbekannte verschaffte sich gegen 22:40 Uhr durch die offenstehende Terrassentür Zugang zu einer Erdgeschosswohnung in der Bahnhofstraße. Im weiteren Verlauf griff er die 42-jährige Wohnungsinhaberin an und bedrängte diese anschließend auf sexuelle Art und Weise. Da ein Nachbar die Hilferufe der 42-Jährigen wahrnahm und dieser zur Hilfe kam, ergriff der Täter die Flucht. Der Zeuge konnte ihn noch bis zur Senefelderstraße verfolgen. Als der Mann den Berg hinaufrannte, verlor er ihn aus den Augen. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizeiinspektion Treuchtlingen, in die auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, führten bislang nicht zur Festnahme des Täters.

Dieser kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, etwa 175 cm groß, etwa 30 bis 35 Jahre alt, kurze, schwarze Haare, dunkler Teint, sprach gebrochen Deutsch. Er war bekleidet mit einem grünen oder blauen T-Shirt. Der Mann trug eine Halskette, die aus Holzperlen bestand und auffallend lang war.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen und führte unter anderem eine Spurensicherung am Tatort durch. Inzwischen hat das für Sexualdelikte zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei die weitere Sachbearbeitung übernommen. Die Ermittler bitten um Hinweise aus der Bevölkerung und suchen insbesondere Zeugen, die

- im Umfeld um die Bahnhofstraße die oben beschriebene Person wahrgenommen haben,

- Angaben zum Täter oder dessen Flucht machen können,

- in der Bahnhofstraße wohnen und Überwachungskameras auf ihren Grundstücken verbaut haben,

- ein mit Überwachungskameras ausgestattetes Fahrzeug besitzen und dieses am Tattag in der Bahnhofstraße geparkt haben.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 rund um die Uhr entgegen.



Erstellt durch: Christian Seiler