JETTINGEN-SCHEPPACH. Am Sonntagabend kam es auf der A8 in Richtung Stuttgart bei Jettingen-Scheppach zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand scherte ein 31-jähriger Pkw-Fahrer zum Überholen aus, woraufhin es zum Zusammenstoß mit einem nachfolgenden Pkw kam, der von einem 76-Jährigen gelenkt wurde. Der Pkw des 31-Jährigen überschlug sich und rutschte auf dem Dach nach rechts über die Fahrbahn, wo er in der angrenzenden Wiese auf den Rädern zum Stillstand kam. Der nachfolgende Pkw überschlug sich ebenfalls und kollidierte mit einem weiteren Pkw. In der Folge kamen diese beiden Fahrzeuge nach rechts von der Fahrbahn ab. Ein Pkw kam in der Wiese zum Stillstand, das andere Fahrzeug kollidierte mit einer in der Wiese befindlichen PV-Anlage. Beim Unfall wurden drei Personen leicht verletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 56.000,- Euro. Die Fahrbahn musste kurzzeitig zur Landung eines Rettungshubschraubers komplett gesperrt werden. Anschließend konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Die Feuerwehren Burgau und Zusmarshausen waren zur Absicherung der Unfallstelle im Einsatz. (VPI Günzburg)

