Ingolstadt, 25.08.2024 - Am Samstag, den 24.08.2024, gerieten in Ingolstadt aus noch unbekannter Ursache zwei Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in Brand. Eine Person wurde verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Gegen 07.35 Uhr teilte ein Anwohner der Rettungsleitstelle Rauchentwicklung aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Leharstraße mit.

Bei Eintreffen der Berufsfeuerwehr Ingolstadt standen bereits zwei Kellerabteile in Vollbrand.

Die Hausbewohner wurden evakuiert und mussten teils mittels Drehleiter aus dem Gebäude geholt werden. Bis auf einen 30-Jährigen, der eine leichte Rauchgasintoxikation erlitt, wurde nach aktuellem Stand niemand verletzt.

Die Ettinger Straße musste rund um die Einsatzörtlichkeit für mehrere Stunden gesperrt werden.

Die Höhe des im Keller des Hauses entstandenen Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen zur noch unklaren Brandursache übernommen. Bisher keine Erkenntnisse auf vorsätzliche Brandlegung.