PFARRKIRCHEN, LKR. ROTTAL-INN. Der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Passau ermittelt wegen eines Vorfalles an der Flüchtlingsunterkunft in Pfarrkirchen.

Über einen Verantwortlichen der Unterkunft ist am Freitag, 23.08.2024 bekannt geworden, dass ein bislang Unbekannter einen abgetrennten Schweinekopf an die Umzäunung der Unterkunft gehängt hat. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise.

Passanten, die in der Zeit zwischen Donnerstag, 22.08.2024, ca. 21.30 Uhr und Freitag, 23.08.2024, ca. 11.30 Uhr, verdächtige Beobachtungen zwischen der Arno-Jacoby-Straße und der Stelzenberger Straße gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kripo Passau, Tel. 0851/9511-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Veröffentlicht: 23.08.2024, 15.15 Uhr