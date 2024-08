KRONWIEDEN, LOICHING, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Zwei Unbekannte entwendeten in der Nacht von Donnerstag, 22.08.2024, auf Freitag, 23.08.2024, einen BMW X6 aus einer Hofeinfahrt in Loiching, Gemeindeteil Kronwieden. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Der 35-jährige Besitzer des BMW stellte am Morgen des 23.08.2024 fest, dass sein zuvor in der Hofeinfahrt abgestelltes Fahrzeug fehlte. Den bisherigen Ermittlungen zufolge haben zwei Unbekannte das Fahrzeug gegen 03.00 Uhr entwendet. Der BMW ist mit einem sog. Keyless-Go-Schließsystem ausgestattet.

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Zeugen, die am 23.08.2024 in der Zeit zwischen 02.30 Uhr bis ca. 03.30 Uhr verdächtige Beobachtungen (Personen und/oder Fahrzeuge) im Bereich Loiching, Gemeindeteil Kronwieden gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kripo Landshut, Tel. 0871/9252-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, KKin Fink, Tel: 09421/868-1017