IRCHENRIETH. LKR. NEUSTADT A. D. WALDNAAB. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich bisher unbekannte Täter Zutritt zu einer Bäckereifiliale in Irchenrieth und entwendeten den dortigen Tresor. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPF. ermittelt.

Am frühen Donnerstagmorgen, 22. August, bemerkte eine Mitarbeiterin der Bäckerei, dass in der Nacht zuvor Einbrecher gewaltsam in die Geschäftsräume der Filiale eingedrungen waren. Die bisher noch unbekannten Täter durchwühlten mehrere Schübe und entwendeten schließlich den Tresor aus dem Verkaufsraum der Bäckerei. Der Beuteschaden wird auf eine mittlere vierstellige Summe geschätzt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat die Spurenlage vor Ort gesichert und die weitere Ermittlungsarbeit übernommen.

Unterstützen Sie die Kriminalpolizei bei der Suche nach den Täter! Haben Sie im Zeitraum von Mittwoch, 21. August, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 22. August, 04:45 Uhr in der Nähe der Leuchtenberger Straße in Irchenrieth verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt? Dann melden Sie sich unter der Rufnummer 0961/401-2222 bei der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf.