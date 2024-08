1897 - Einbruchsdiebstähle

Spickel-Herrenbach - Im Zeitraum von Montag (12.08.024), 00.00 Uhr bis Mittwoch (14.08.2024), 00.00 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter in ein Haus in der Gentnerstraße ein und entwendete dort Bargeld und mehrere Gegenstände.

Der Beuteschaden lag in einem niedrigen, fünfstelligen Bereich.

Kriegshaber - Im Zeitraum von Samstag (17.08.2024), 14.00 Uhr bis Donnerstag (22.08.2024), 11.30 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter in eine Wohnung in der Geschwister-Scholl-Straße ein. Bei dem Einbruch wurde nichts entwendet.

Der Sachschaden lag hierbei bei ca. 500 Euro.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun in beiden Fällen wegen Einbruchsdiebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der 0821/323-3821.

Die Polizei hat folgende Tipps, um sich vor Einbrüchen zu schützen:

Informieren Sie Ihre Nachbarn über Ihre Abwesenheit und bieten Sie an gegenseitig "aufzupassen". Bitten Sie Nachbarn den Briefkasten zu leeren und geleerte Mülltonnen zu verräumen.

Notieren Sie sich Kennzeichen von fremden oder nicht bekannten Personen bzw. Fahrzeugen. Sprechen Sie unbekannte Personen gezielt an, wen oder was sie suchen, wenn sie sich auffällig für ein Haus interessieren.

Verständigen Sie umgehend die Polizei, wenn jemand auffällig um das Haus schleicht oder das Grundstück betritt.

Wenn möglich, halten Sie die Rollläden untertags geöffnet und nutzen vor Allem in der Dämmerung Zeitschaltuhren.

Hinterlassen Sie auf Ihrem Anrufbeantworter bzw. in den sozialen Netzwerken keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit.

Hinterlegen Sie keinen Hausschlüssel auf dem Grundstück und verschließen Sie alle Fenster.

Schließen Sie die Türe zweimal ab, anstatt sie nur ins Schloss zu ziehen.

Neben den genannten Tipps, kommt die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle auch zu kostenlosen Beratungsterminen zu Bürgerinnen und Bürgern nach Hause. Dabei werden Lösungen empfohlen, die das Risiko Opfer eines Einbruchs zu werden, minimieren.

Weiter Informationen finden Sie unter folgendem Link:

1898 - Autoscheiben beschädigt

Oberhausen - Am Donnerstag (22.08.2024), gegen 16.00 Uhr stellte die Polizei in der Eichlerstraße einen geparkten schwarzen Smart mit eingeschlagener Seitenscheibe fest.

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte das Auto und verursachte einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei Augsburg 5 ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Zeugenhinweise zu der Tat unter der 0821/323 - 2510 entgegen.

Lechhausen - Am Donnerstag (22.08.2024) gegen 12.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Heckscheibe eines schwarzen Opels in der Euler-Chelpin-Straße.

Es entstand so ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei Augsburg Ost ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323- 2310 entgegen.

Lechhausen - In der Zeit von Mittwoch (21.08.2024), 21.00 Uhr bis Donnerstag (22.08.2024), 11.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Heckscheibe eines grünen BMWs in der Schneelingstraße.

Es entstand so ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei Augsburg Ost ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323-2310 entgegen.

1899 - Unfallfluchten

Lechhausen - Im Zeitraum von Mittwoch (21.08.2024), 20.00 Uhr bis Donnerstag (22.08.2024), 04.00 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Täter ein abgestelltes Auto in der Steinmetzstraße und entfernte sich im Anschluss.

Es entstand dabei ein Sachschaden im niedrigen, vierstelligen Bereich.

Die Polizei Augsburg Ost ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323- 2310 entgegen.

Lechhausen - Bereits am letzten Freitag (16.08.2024), 12.00 Uhr bis Samstag (17.07.2024), 13.00 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Täter einen grauen VW in der Leipziger Straße und entfernte sich im Anschluss.

Es entstand so ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei Augsburg Ost ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323-2310 entgegen.

1901 - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Lechhausen - Am Donnerstag (22.08.2024) fuhr ein 31-jähriger Mann ohne Fahrerlaubnis mit einem weißen Mercedes Sprinter in der Neuburger Straße.

Die Polizei bemerkte gegen 16.00 Uhr den 31-Jährigen Mann mit seinem Mercedes Sprinter, als dieser gerade in der Neuburger Straße fuhr. Der 31-Jährige entzog sich zunächst der Kontrolle, fuhr in den Korianderweg und stellte dort sein Fahrzeug ab.

Die Polizei ermittelte den 31-jährigen Mann im Nachgang als verantwortlichen Fahrzeugführer. Dieser war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 31-jährigen Mann. Die Polizei Augsburg Ost bittet um Zeugenhinweise zum geschilderten Sachverhalt unter der 0821/323 - 2310.

1902 - Sachbeschädigung durch Brandlegung

Pfersee - Am Donnerstag (22.08.2024) gegen 22.00 Uhr zündeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Mülltonne in der Familie-Einstein-Straße an und verursachten so einen Sachschaden.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei Augsburg 6 ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt Zeugenhinweise telefonisch unter 0821/323-2610 entgegen.

1903 - Widerstand bei Streitschlichtung

Innenstadt - Am Donnerstag (22.08.2024) gerieten zwei Männer am Königsplatz in eine körperliche Auseinandersetzung. Bei der polizeilichen Aufnahme leistete einer der Männer Widerstand gegen die Beamten.

Gegen 11.00 Uhr gerieten ein bislang unbekannter Mann und ein 25-jähriger Mann in eine körperliche Auseinandersetzung. Der unbekannte Mann flüchtete noch vor dem Eintreffen der Polizei.

Der 25-jährige Mann verhielt sich gegenüber den Polizeibeamten aggressiv und musste aufgrund seiner deutlichen Alkoholisierung von über 3,5 Promille in ein Krankenhaus gebracht werden. Dabei leistete er Widerstand gegen die Polizeibeamten. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlicher Körperverletzung gegen den 25-Jährigen.