Mit Spielzeugwaffe hantiert - Jugendlicher löst Polizeieinsatz aus

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Ein 16-Jähriger hat am Donnerstagabend in der City Galerie für einen Einsatz der Aschaffenburger Polizei gesorgt. Eine tatsächliche Gefahr hat glücklicherweise nicht bestanden.

Passanten hatten gegen kurz vor 18:00 Ihr drei junge Männer in dem Einkaufszentrum gesehen, wobei einer der aus Gruppe eine echt aussehende Pistole in den Händen gehalten hätte. Die Zeugen wählten richtigerweise den Notruf.

Die schnell eintreffenden Streifen der Aschaffenburger Polizei suchten den Bereich nach der Gruppe ab und konnten die drei Personen schließlich am Regionalen Omnibusbahnhof feststellen. Da zunächst noch unklar war, ob es sich um eine scharfe Waffe handelte oder nicht dirigierten die umsichtig handelnden Beamten die Personen zu Boden. Dabei fanden die Polizisten die Pistole, bei der es sich nach genauer Begutachtung um eine Softair-Pistole gehandelt hat. Eine Gefahr war somit glücklicherweise nicht gegeben. Die täuschend echt aussehende Waffe haben die Einsatzkräfte dennoch sichergestellt.

Der 16-Jährige, der damit in dem Einkaufszentrum hantiert hat, muss sich nun in einem Bußgeldverfahren wegen des verbotenen Führens einer sogenannten Anscheinswaffe verantworten.

Zwei Einbrüche - Kriminalpolizei ermittelt - Wer hat etwas gesehen?

LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Mittwoch und Donnerstag ist es zu Einbrüchen gekommen, bei denen die Täter unerkannt entkommen sind. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft dabei auch auf mögliche Zeugen der Geschehnisse.

Einbruch in Schimborn

In der Zeit zwischen Mittwoch, 19:45 Uhr, und Donnerstag, 15:00 Uhr, haben Unbekannte sich über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Folzbachstraße verschafft. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Der genaue Beuteschaden ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen.

Terrassentür in Amorbach angegangen

Am Mittwoch haben sich zwischen 07:00 Uhr und 18:00 Uhr Einbrecher ebenfalls über eine Terrassentüre gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Von-Stein-Straße verschafft. Auch hier beläuft sich der Sachschaden auf schätzungsweise mehrere hundert Euro. Der genaue Beuteschaden ist noch unbekannt.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter Tel. 06021/857-1733.

Motorschaden - Ölspur auf A3 - Fahrer ohne Fahrerlaubnis

WALDASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Bei einem Einsatz auf der A3 zur Verkehrsabsicherung mussten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach letztlich ein Strafverfahren einleiten.

Am Donnerstagmorgen hatte der Fahrer eines Sattelzugs einen Motorschaden am Beginn der Kauppenbrücke in Fahrtrichtung Süden festgestellt und auch bei der Polizei gemeldet. Durch den Schaden war Öl auf die Fahrbahn gelaufen.

Die Streife sicherte den Bereich mit Unterstützung der Autobahnmeisterei ab, lenkte den Verkehr an der Engstelle vorbei und ließ die Verunreinigung beseitigen. Der Lkw musste abgeschleppt werden.

Bei der Kontrolle der Dokumente fiel den Beamten auf, dass der 50-jährige Fahrer des Gespanns keine gültige Fahrerlaubnis für den Lkw besaß. In der Folge mussten die Polizisten ein Strafverfahren gegen den Mann einleiten.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Donnerstagmorgen hat ein Unbekannter zwischen 06:00 Uhr und 07:00 Uhr an einem Kiosk in der Ludwigstraße offensichtlich mutwillig einen Schaden verursacht. In eine dortige Rigipswand wurde ein Loch getreten.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

KLEINWALSTADT, LKR. MILTENBERG. Zwischen Dienstag, 21:00 Uhr, und Donnerstag, 17:00 Uhr, wurde aus einem Schrebergarten die reife Gemüseernte entwendet. Das Grundstück befindet sich im Bahnweg in der Verlängerung des dortigen Radwegs in Richtung Sulzbach.

ERLENBACH, LKR. MILTENBERG. Am Donnerstag wurde zwischen 08:00 Uhr und 15:00 Uhr ein Pkw der Marke Mercedes angefahren und beschädigt. Das Auto stand in der Zeit vor einer Tierarztpraxis im Seeweg.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.