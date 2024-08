NÜRNBERG. (890) Am Mittwochnachmittag (21.08.2024) meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und teilte mit, dass er sein gestohlenes Fahrrad in der Nürnberger Südstadt orten könne. Den Polizisten gelang es, das Fahrrad sowie weiteres mutmaßliches Diebesgut sicherzustellen.



Der 48-jährige Zeuge verständigte gegen 15:30 Uhr die Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei und gab an, dass sein Pedelec im Wert von mehreren Hundert Euro vor einigen Stunden im Bereich der Franklinstraße entwendet worden sei. Aufgrund eines darin verbauten Chips sei er in der Lage, das Fahrrad in einer Pension in der Gabelsbergerstraße zu orten.

Als verständigte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd das betreffende Pensionszimmer überprüften, trafen sie dort einen 42-jährigen Mann an. In dessen Zimmer befand sich neben dem Fahrrad des 48-Jährigen ein E-Scooter sowie zwei offenbar fremde Geldbeutel. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass sowohl der E-Scooter als auch die Geldbörsen als gestohlen bzw. verloren gemeldet worden waren.

Die Beamten stellten das Diebesgut sicher und leiteten gegen den 42-Jährigen ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.



Erstellt durch: Christian Seiler