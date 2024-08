KEMPTEN. Nach intensiven Ermittlungen gelang es der Verkehrspolizei Kempten fünft Tatverdächtige zu zwei Laserattakten im Dezember 2023 zu ermitteln.

Nach umfangreichen Ermittlungen konnte die Polizei insgesamt fünf Tatverdächtige zu zwei Laserattacken im vergangenen Jahr in Kempten ermitteln. Am 28.12.2023 blendeten die damals unbekannten Täter den 29 Jahre alten Fahrer eines im Einsatz befindlichen Rettungswagens. Zwei Tage später blendeten sie eine ebenfalls 29 Jahre alte Angestellte einer Tankstelle durch einen grünen Laserstrahl. Beide Personen wurden hierbei verletzt und mussten augenärztlich behandelt werden.

Nach umfangreichen Ermittlungen konnte die Polizei nun eine Personengruppe ermitteln, welche an den Tattagen einen entsprechenden Laserpointer einsetzte. Diesen stellten die Beamten im Zuge der Ermittlungen bei einem 28 Jahre alten Mann sicher. Dieser gab an, den Laserpointer vorher in Paris gekauft haben. Ein technisches Gutachten des Bayerischen Landeskriminalamtes bestätigte mittlerweile die Gefährlichkeit des verwendeten Laserpointers.

Ein in der Schweiz lebender Mittäter hinterlegte auf Weisung der Staatsanwaltschaft Kempten eine Sicherheitsleistung im vierstelligen Bereich. Nach Abschluss der Ermittlungen legt die Polizei nun Anzeigen gegen die beiden oben genannten Personen sowie drei weitere Personen im Alter von 28 bis 38 Jahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie einer gefährlichen Körperverletzung bei der Staatsanwaltschaft vor. (VPI Kempten)

Bezugsmeldungen:

Meldung v. 31.12.2023

Erneut Blendung mit Laserpointer

KEMPTEN. Wie berichtet wurde am 28.12. der Fahrer eines Rettungswagens von einem grünen Laserstrahl geblendet. Am Abend des 30.12. wurde der Polizei an der gleichen Örtlichkeit erneut ein grüner Laserstrahl mitgeteilt. Der Strahl traf dabei zunächst auf die Windschutzscheibe eines vorbeifahrenden Autos und blendete zudem eine in der Nähe befindliche 29-jährige Frau. Kräfte der PI Kempten und der VPI Kempten stellten vor Ort mehrere Personen fest, von welchen der Laserstrahl ausgegangen sein soll. Im Rahmen der ersten Ermittlungen wurde durch die Beamten ein Laserpointer aufgefunden und sichergestellt, zwei 28 und 29 Jahre alte Männer wurden in der Folge wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie gefährlicher Körperverletzung angezeigt. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Beschuldigten auch für den Vorfall vom 28.12. verantwortlich zeichnen. Die Ermittlungen werden bei der PI Kempten geführt. (PI Kempten)

Meldung v. 29.12.2023

Meldung Blendung eines Rettungswagens

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).