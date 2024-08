1312. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischer Handlung – Sendling

Am Dienstag, 20.08.2024, gegen 19:50 Uhr, befand sich eine 23-Jährige mit Wohnsitz in München in einer Parkanlage in Sendling. Dort beobachtete sie eine männliche Person, welche sexuelle Handlungen an sich selbst durchführte und dabei Blickkontakt zu der 23-Jährigen suchte. Diese verständigte daraufhin über den Notruf die Polizei.

Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den Tatverdächtigen, einen 53-Jährigen mit Wohnsitz in München, festnehmen. Aufgrund eines vorliegenden Haftbefehls des Amtsgerichts München wegen zwei Straftaten in München aus dem Jahr 2023 wurde der 53-Jährige der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt.

Der 53-Jährige wurde wegen der exhibitionistischen Handlung angezeigt.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1313. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte – Ottobrunn

Am Dienstag, 20.08.2024, gegen 22:45 Uhr, wurde ein 28-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München von einer Polizeistreife am S-Bahnhof Ottobrunn kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde in seiner Hosentasche ein Einhandmesser aufgefunden, welches nicht mitgeführt werden darf. Das Messer wurde sichergestellt.

Er war deutlich alkoholisiert und hatte ein Fahrrad bei sich. Er wurde von dem Beamten deutlich darauf hingewiesen, dass er in seinem alkoholisierten Zustand das Fahrrad nicht benutzen darf. Er wurde zunächst wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Waffengesetz angezeigt.

Gegen 00:00 Uhr wurde der 28-Jährige von Polizeibeamten fahrend auf seinem Fahrrad im Bereich der Kreuzung Mozartstraße und Altendorfstraße angetroffen. Bei der Anhaltung leistete der 28-Jährige massiven Widerstand. Eine weitere Polizeistreife musste zur Unterstützung hinzugerufen werden.

Nachdem der 28-Jährige über mehrere Minuten hinweg Widerstand leistete, konnte er letztendlich gefesselt werden. Im weiteren Verlauf wurde er in Gewahrsam genommen.

Bei dem Widerstand wurden drei Polizeibeamte leicht verletzt und ein Polizeibeamter schwerer verletzt. Er war nicht mehr dienstfähig. Der 28-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt. Des Weiteren beleidigte er die Polizeibeamten während des Vorfalls verbal mit sittlich abwertenden Bezeichnungen.

Der 28-Jährige wurde unter anderem wegen der Trunkenheit im Verkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung angezeigt.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1314. Einbruch in mehrere Gewerbeobjekte – Aschheim und Ismaning

Fall 1:

Im Zeitraum von Mittwoch, 14.08.2024, 20:00 Uhr, bis Dienstag, 20.08.2024, 07:30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Gewerbeobjekt in Aschheim, indem sie ein Fenster gewaltsam öffneten. Das betreffende Objekt wurde nach Diebesgut durchsucht und es wurden mehrere hundert Euro Bargeld entwendet.

Fall 2:

Im Zeitraum von Montag, 19.08.2024, 17:00 Uhr, bis Dienstag 20.08.2024, 08:45 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Gewerbeobjekt in Ismaning, indem sie eine Tür gewaltsam öffneten. Das betreffende Objekt wurde ebenfalls nach Diebesgut durchsucht und es wurden mehrere hundert Euro Bargeld entwendet.

An beiden Gewerbeobjekten entstand jeweils ein geringer Sachschaden. Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

In beiden Fällen hat das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) die weiteren Ermittlungen übernommen. Dabei ergab sich der Verdacht, dass es sich bei den beiden Fällen um denselben bzw. dieselben Täter handeln könnte.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Münchner Straße und Feldkirchner Straße (Aschheim) sowie Leuchtenbergstraße und Auenstraße (Ismaning) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1315. Trickdiebstahl durch falsche Handwerker – Obermenzing

Am Dienstag, 20.08.2024, 11:30 Uhr, wurde eine über 80-Jährige mit Wohnsitz in München an ihrer Haustür von einem bislang unbekannten Täter angesprochen. Er gab sich als Handwerker aus und verschaffte sich unter dem Vorwand, Rohre im Haus überprüfen zu müssen, Zutritt zu dem Einfamilienhaus.

Während der eine Täter die über 80-Jährige ablenkte, nutzte ein weiterer bislang unbekannter Täter die Gelegenheit, drang ebenfalls in das Haus ein und durchsuchte dieses. Er entwendete eine hochwertige Armbanduhr mit einem Wert von mehreren Tausend Euro.

Kurze Zeit später bemerkte die Seniorin den Diebstahl und verständigte den Polizeinotruf 110.

Das Kommissariat 55 (Trickdiebstahl) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, 50 Jahre alt, ca. 168 cm groß, schlank, sprach mit bayerischem Akzent; gelbe Warnweste, lange Hose

Täter 2:

Männlich, 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlank; Arbeitskleidung und Hemd

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Eglofstraße, Grandlstraße und Clemens-Krauß-Straße (Obermenzing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1316. Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten Person – Solln

Seit Dienstag, 20.08.2024, gegen 11:00 Uhr, wird eine 66-Jährige mit Wohnsitz in München vermisst. Sie wurde zuletzt in ihrer Wohnung in Solln gesehen. Sie hat eine Erkrankung mit kognitiven Einschränkungen und befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage.

Nachdem die Polizei über den Fall informiert wurde, wurden sofort umfangreiche Suchmaßnahmen durchgeführt, die noch andauern. Bislang konnte die Frau nicht aufgefunden werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung mit Bildern und Beschreibungen der Vermissten ist unter folgendem Link zu finden:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/071709/index.html

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit dieser Vermissung stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.