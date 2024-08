ALTENSTADT/BAB7. In der vergangenen Nacht auf den 21.08.2024 kam es im Bereich der BAB 7 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Sattelzugmaschine. Ein 49-Jähriger wurde hierbei schwer verletzt.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (20./21.08.2024) gegen 03:10 Uhr wollte ein 49-Jähriger nach einer Pause auf dem Parkplatz Badhauser Wald-Ost wieder auf die BAB A 7 in Richtung Ulm auffahren. Hierbei bemerkte er nicht, dass er vergessen hatte die Beleuchtung an seinem Pkw einzuschalten. Außerdem übersah er beim Einfahren vom Beschleunigungsstreifen einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzug eines 60-jährigen Kraftfahrers und fuhr frontal in dessen rechte Fahrzeugseite. Aufgrund der Kollision kamen beide Fahrzeuge nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrachen die Seitenschutzplanke. Der Sattelzug kam im Bereich des Wildschutzzauns zum Stehen. Der Pkw blieb entgegen der Fahrtrichtung auf der Seitenschutzplanke liegen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 49-jährige Unfallverursacher mittelschwer verletzt. Er kam zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus. Da er nach Alkohol roch und die Beamten mittels Alkotest eine Atemalkoholkonzentration von knapp zwei Promille feststellten, leiteten die Beamten der Autobahnpolizei Memmingen ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ein und ordneten eine Blutentnahme an. Sein Pkw war durch den Unfall total beschädigt worden und nicht mehr fahrtauglich. Der Sattelzugführer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Seine Sattelzugmaschine wurde durch die Kollisionen rundum beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von über 35.000 Euro. Da auch sein Tank Schaden nahm, traten rund 100 l Diesel aus.

Aufgrund der Weitläufigkeit der Unfallstelle und der aufwändigen Bergung unterstützten die Feuerwehren Altenstadt und Illertissen bei der Absicherung der Unfallstelle und bei der Verkehrslenkung. Wegen dem ausgelaufenen Diesel wurde das Wasserwirtschaftsamt hinzugezogen (APS Memmingen).

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).