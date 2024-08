WEILHEIM, OT MARNBACH, LKR. WEILHEIM-SCHONGAU. Aus bislang unbekannter Ursache brach am Dienstagvormittag, 20. August 2024, in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses im Weilheimer Gemeindeteil Marnbach ein Feuer aus. Die Bewohnerin wurde dabei schwer verletzt, sie kam in ein Klinikum. An der betroffenen Wohnung entstand hoher Sachschaden. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

Am Dienstagvormittag (20.08.2024) wurde die Polizeieinsatzzentrale gegen 08.45 Uhr von der Integrierten Leitstelle (ILS) über einen Brand in Marnbach, einem Gemeindeteil der Stadt Weilheim informiert. Mehrere Freiwillige Feuerwehren aus der Region rückten zur Brandbekämpfung an und hatten die Flammen bereits gegen 09.20 Uhr gelöscht. Ersthelfer hatten die Bewohnerin, eine ältere Frau, vor der betroffenen Wohnung im 2. Stockwerk im Treppenhaus gefunden und aus dem Haus gebracht. Die Schwerverletzte wurde vom Rettungsdienst und einem Notarzt erstbehandelt und kam mit dem Rettungshubschrauber anschließend in ein Klinikum in der Region. Andere Personen wurden zum Glück nicht verletzt.

Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich bewegen.

Mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizeiinspektion Weilheim und umliegender Dienststellen führten die ersten polizeilichen Maßnahmen durch, ehe der Kriminaldauerdienst (KDD) vor Ort die weiteren Untersuchungen für die Kriminalpolizei übernahm. Fortgeführt werden die Ermittlungen von den Brandfahndern des Fachkommissariats 1 der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim.

Aussagen zur Brandursache können derzeit noch keine getroffen werden. Die Ermittlungen hierzu stehen noch am Anfang und dauern in den kommenden Tagen an.