REGENSBURG. Polizeipräsident Thomas Schöniger verabschiedete am Montag, 19. August 2024, den Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Regensburg Süd, Leitenden Polizeidirektor Gerhard Roider, in den Ruhestand und führte Polizeidirektor Markus Fuchs als neuen Leiter in sein Amt ein.

Am Montag, 19. August, hatte das Polizeipräsidium Oberpfalz zum Amtswechsel des Dienststellenleiters der Polizeiinspektion Regensburg Süd in das Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg geladen. Vor rund 90 Gästen aus Politik, Justiz, verschiedener Behörden und Organisationen sowie den Leitern der angrenzenden Polizeiinspektionen verabschiedete der Oberpfälzer Polizeipräsident Thomas Schöniger den Leitenden Polizeidirektor Gerhard Roider im Rahmen des Festakts in seinen wohlverdienten Ruhestand.

In seiner Festrede skizzierte Schöniger die wichtigsten Eckpunkte der Polizeiinspektion Regensburg Süd, deren Zuständigkeitsbereich nahezu die gesamte Regensburger Altstadt umfasst. Die Polizeiinspektion ist damit auf ca. 55 Quadratkilometern Fläche für die Sicherheit von rund 117.000 Einwohnern verantwortlich. In diesem Zusammenhang sprach Schöniger den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Dienststelle seinen herzlichen Dank für ihre professionelle und engagierte Arbeit aus.

Schöniger würdigte die Loyalität und den Einsatz Roiders, der seit mehr als 44 Jahren seinen Dienst bei der Bayerischen Polizei leistete. Für seinen neuen Lebensabschnitt wünschte er Roider eine sorgenfreie Zeit und vor allem Gesundheit, Glück und Zufriedenheit. Mit Ablauf August tritt Roider in den Ruhestand ein.

Im Anschluss an die Verabschiedung Roiders wurde Polizeidirektor Markus Fuchs in sein neues Amt eingeführt. Fuchs war bereits fünf Jahre lang stellvertretender Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Regensburg Süd und ist somit mit den Besonderheiten des Dienstgebiets vertraut. Schöniger zeigte sich erfreut darüber, dass das Polizeipräsidium Oberpfalz mit Markus Fuchs einen „erfahrenen Polizeibeamten mit breitgefächertem Wissen und großem Erfahrungsschatz“ für das Amt des Dienststellenleiters der größten Polizeiinspektion der Oberpfalz gewinnen konnte. Für sein neues Amt wünschte Schöniger Fuchs viel Erfolg und alles Gute.

Vita LPD Roider

Der berufliche Werdegang begann für Gerhard Roider im Jahr 1979 als Polizeipraktikant bei der Polizeiinspektion Rottenburg a.d. Laaber. 1980 folgte die Ausbildung im damaligen mittleren Polizeivollzugsdienst, heute 2. Qualifikationsebene, die er als Jahrgangsbester abschließen konnte. Von 1983 bis 1988 war Roider bei der Polizeidirektion Landshut im Einsatzzug und bei der Zivilen Einsatzgruppe eingesetzt. Nach dem Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern - Fachbereich Polizei leistete er annähernd 15 Jahre seinen Dienst in verschiedenen Positionen beim Bayerischen Landeskriminalamt, unter anderem beim Rauschgifteinsatzkommando. In dieser Zeit absolvierte er das Studium an der Polizeiführungsakademie in Münster, was den Aufstieg in den höheren Dienst, die heutige 4. Qualifikationsebene, bedeutete. 2006 wechselte Roider zum Polizeipräsidium Oberbayern Nord und übernahm die Leitung der Kriminalpolizeiinspektion Erding. Roider bekleidete seit März 2018 das Amt des Leiters der Polizeiinspektion Regensburg Süd. Roider wurde kürzlich von der Europäischen Vereinigung der Mitglieder der öffentlichen Korps und Organisationen für Sicherheit und Verteidigung mit dem Europäischen Ehrenkreuz der Polizei in der Stufe Gold für sein Lebenswerk geehrt.

Der 61-jährige wohnt mit seiner Ehefrau in Landshut und hat zwei erwachsene Töchter.

Vita PD Fuchs

Markus Fuchs begann 1987 als Polizeipraktikant bei der Polizeiinspektion Regenstauf. Danach folgte die Ausbildung im mittleren Polizeivollzugsdienst sowie der Bereitschaftspolizei. Nach dem Wechsel zum Polizeipräsidium Oberbayern Nord war Fuchs am Flughafen München und bei der Polizeiinspektion Ingolstadt eingesetzt. 1999 erfolgte die Versetzung in sein Heimatpräsidium Oberpfalz. An die Verwendung beim Einsatzzug Regensburg schloss sich das Studium zum damaligen gehobenen Dienst an der Fachhochschule für Verwaltung und Recht – Fachbereich Polizei in Sulzbach-Rosenberg an. Als frisch ernannter Polizeikommissar verrichtete Fuchs ab 2004 seinen Dienst bei der Polizeiinspektion Regensburg Süd. Das Studium an der Deutschen Hochschule für Polizei in Münster schloss Fuchs 2012 ab. Darauf folgte eine fünfjährige Verwendung als stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Regensburg Süd und anschließend die Verwendung beim Polizeipräsidium Oberpfalz, zunächst als stellvertretender Leiter des Sachgebiets E 2 und später als Leiter der Einsatzzentrale. Seit März 2022 war Fuchs Leiter der Polizeiinspektion Weiden i. d. OPf. Nun kehrt er ab September 2024 als Dienststellenleiter zurück zur Polizeiinspektion Regensburg Süd.

Der 53-jährige Fuchs ist wohnhaft im Landkreis Schwandorf, verheiratet und Vater zweier erwachsener Töchter.