REGENSBURG. Am Freitag, 16. August erhielt eine Rentnerin aus dem Regensburger Norden einen betrügerischen Telefonanruf und übergab in Folge dessen Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro an einen falschen Polizeibeamten. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen.

Eine 84-jährige Regensburgerin wurde gegen Freitagmittag durch einen bisher unbekannten Täter telefonisch kontaktiert. Dieser gab sich als Polizeibeamter aus und spielte der Frau vor, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine Person ums Leben gekommen sei. Zur Abwendung einer drohenden Haft, wurde die Dame aufgefordert eine Kaution für Ihre Tochter zu stellen. Unter Anwendung von hohem emotionalem Druck brachte der vermeintliche Anrufer die Seniorin dazu, Schmuck im Wert einer niedrigen fünfstelligen Summe an einen bisher noch unbekannten Abholer zu übergeben.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen, die möglicherweise die Übergabe des Schmucks an den Täter beobachtet haben.

Der Abholer der Tatbeute kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich

ca. 180cm groß

Dunkle Kleidung, braune Cap / Kappe

Haben Sie am Freitag, 16. August, gegen 14:00 Uhr in der Harzstraße in Regensburg eine Beobachtung gemacht, die mit dem oben beschriebenen Fall in Verbindung stehen könnte? Dann melden Sie sich unter der Rufnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg.

Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche und gibt folgende Tipps: