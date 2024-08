REGENSTAUF, LKR. REGENSBURG. Am Samstag, den 17. August 2024, kam es in Regenstauf zu einem vollendeten Tötungsdelikt zum Nachteil einer 42-jährigen Frau. Ein 46-jähriger Mann wurde ebenfalls tot aufgefunden. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Regensburg geht von einer Beziehungstat aus und ermittelt.

Am Samstagabend wurde der Leichnam einer 42-jährigen Frau in der Wohnung eines 46-jährigen Mannes in Regenstauf aufgefunden. Die Kriminalpolizei Regensburg geht von einer Gewalttat aus. Es wurden umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen unter Einbindung von mehreren Streifenbesatzungen und dem Polizeihubschrauber nach dem tatverdächtigen Mann eingeleitet. Der 46-jährige, deutsche Tatverdächtige wurde letztendlich ebenfalls tot in seinem Keller aufgefunden.

Die Kriminalpolizei Regensburg sicherte die Spuren am Tatort und das zuständige Fachkommissariat übernahm unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Regensburg die weiteren Ermittlungen. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt.