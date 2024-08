HERRNWAHLTHANN; LKR. KELHEIM. Am 17.08.2024 geriet in den Vormittagsstunden, aus bislang noch nicht geklärter Ursache, eine Lagerhalle in Brand, welche letztlich vollständig niederbrannte.

Ein Nachbar der 56-jährigen Brandleiderin hatte gegen 09:25 Uhr eine Rauchentwicklung und Flammenbildung bei der Scheune, in der landwirtschaftliche Fahrzeuge und Gerätschaften zur Holzbearbeitung gelagert waren, wahrgenommen und die Integrierte Rettungsleitstelle verständigt. Die eingesetzten Wehren konnten ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzende Wohnbebauung weitestgehend verhindern; die Scheune selbst brannte vollständig aus, wobei ein geschätzter Sachschaden im unteren bis mittleren sechsstelligen Eurobereich entstand. Personen- und Tierschäden wurden bislang nicht bekannt.

Nach polizeilichem Erstzugriff durch Kräfte der Inspektion Kelheim wird die weitere Sachbearbeitung, insbesondere zur Klärung der noch unbekannten Brandursache, durch die Kriminalpolizeiinspektion Landshut übernommen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Fischer, EPHK, Tel.: 09421/868-1410.

Veröffentlicht am 17.08.2024, 15:30 Uhr.