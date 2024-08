SAULGRUB, OT ALTENAU, LKR. GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro verursachte ein Brand in einem Bauernhaus in Altenau, einem Ortsteil von Saulgrub, am Freitagabend, 16. August 2024. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

Am frühen Freitagabend (16.08.2024) ging um kurz nach 18.30 Uhr bei der Integrierten Leitstelle die Mitteilung über den Brand in einem Bauernhaus in Altenau, einem Ortsteil der Gemeinde Saulgrub, ein. Deutlich über 100 ehrenamtliche Helfer der Freiwilligen Feuerwehren aus der Region rückten zur Brandbekämpfung an. Rund eine halbe Stunde später war das Feuer gelöscht und es mussten lediglich noch Nachlöscharbeiten durchgeführt werden. Die Flammen waren mutmaßlich in einem Raum im Erdgeschoß des Hauses ausgebrochen und hatten weitere Räume in Mitleidenschaft gezogen. Rauch und Ruß waren bis in das Obergeschoß gezogen und hatten auch dort Schäden angerichtet, so dass das Haus nicht mehr bewohnbar war.

Mehrere Bewohner, die sich zuvor rechtzeitig hatten in Sicherheit bringen können, wurden vom Rettungsdienst vor Ort betreut und untersucht. Verletzt wurde zum Glück niemand. Sie kamen einstweilen bei Angehörigen und Bekannten unter.

Streifenwagenbesatzungen der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen, der Polizeiinspektion Murnau und der Grenzpolizeiinspektion Murnau waren vor Ort, um die ersten polizeilichen Maßnahmen zu treffen. Die ersten Untersuchungen zur Brandursache übernahm der Kriminaldauerdienst (KDD) aus Weilheim, fortgeführt werden diese von den Brandfahndern der Kripo. Feuerwehr und Polizei zufolge beträgt der entstandene Sachschaden ersten Schätzungen zufolge mehrere Hunderttausend Euro.

Angaben zur Brandursache können derzeit nicht gemacht werden, die Ermittlungen hierzu stehen noch am Anfang und dauern an.