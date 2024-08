REGENSBURG. Am Donnerstag, 15. August 2024, übergab ein Senioren-Ehepaar mehrere tausend Euro an Betrüger. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und sucht Zeugen.

Am Sonntagvormittag riefen bislang Unbekannte bei einem 83-jährigen Mann und seiner 81-jährigen Ehefrau aus Regensburg an. Ein Anrufer gab sich als Polizeibeamter aus und behauptete, dass der Enkel des Ehepaars einen schweren Unfall verursacht hätte und sie aus diesem Grund nun eine Kaution zahlen müssen, um eine Inhaftierung abzuwenden. Der unbekannte Anrufer forderte daraufhin eine hohe Geldsumme. Im weiteren Verlauf übergab das Ehepaar um circa 14:00 Uhr mehrere tausend Euro sowie Goldmünzen an eine Abholerin in der Greflingerstraße in Regensburg.

Die Abholerin wurde wie folgt beschrieben:

weiblich

ca. 30 Jahre

südländisches Aussehen

ca. 165cm groß

Bekleidung: dunkle Kleidung und auffällige rote Tasche aus Kunstleder

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen. Wer war am 15. August zwischen 12:00 Uhr und 15:00 Uhr im Bereich der Greflinger Straße in Regensburg unterwegs und hat möglicherweise Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten? Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion melden.

Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche und gibt folgende Tipps: