LAPPERSDORF, LKR. REGENSBURG. Am Donnerstag, 15. August 2024, wurde eine Frau nach einem Fenstersturz in Lappersdorf schwer verletzt angetroffen. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt wegen eines Gewaltdelikts und fahndet nach einem Tatverdächtigen.

Am Donnerstagnachmittag, gegen 14:30 Uhr, erhielt die Einsatzzentrale die Mitteilung, dass eine schwer verletzte Frau vor einem Mehrfamilienhaus in Lappersdorf liegt. Derzeit geht die Kriminalpolizei Regensburg von einer Gewalttat aus. Aktuell laufen umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach einem Tatverdächtigen unter Einbindung von mehreren Streifenbesatzungen und einem Polizeisuchhund. Bei der verletzten Frau handelt es sich um eine 36-jährige Afghanin, die zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Die Kriminalpolizei Regensburg sicherte die Spuren am Tatort und übernimmt die weiteren Ermittlungen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Regensburg. Eine Gefahr für die Bevölkerung schließt die Polizei derzeit aus, da von einer Beziehungstat auszugehen ist.