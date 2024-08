WÜRZBURG / LENGFELD. Seit Mittwochmorgen wird ein 49-Jähriger vermisst. Es kann nicht ausgeschlossen, dass er sich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der 49-jährige Marius Tataruseanu wurde zuletzt in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Heisenbergstraße gesehen, wo er bei Bekannten zwischenzeitlich gewohnt hat, und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Möglicherweise befindet er sich in einer psychischen Ausnahmesituation. Die Würzburger Polizei sucht nach dem Mann und bittet nun auch die Bevölkerung um Mithilfe. An bekannten Anlaufadressen konnte er bislang nicht angetroffen werden.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

180 cm groß bei etwa 85 Kilogramm

Spricht Rumänisch und Deutsch

Zu seiner Bekleidung liegen keine gesicherten Erkenntnisse vor

Hinweise nimmt die Würzburger Polizei unter 0931/457-2230 entgegen.