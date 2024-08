FRONTENHAUSEN, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Ein 59-jähriger Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma ist am Sonntag, 11.08.2024, in den frühen Morgenstunden auf dem Festplatz in der Dingolfinger Straße schwer verletzt aufgefunden worden. Die Kriminalpolizei Landshut ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes und bittet nun mit der Beschreibung eines Tatverdächtigen und zwei Zeugen erneut um Hinweise aus der Bevölkerung.

Bezugsmeldung: Die Bayerische Polizei - Niederbayern: Sicherheitsdienstmitarbeiter attackiert – Zeugenaufruf der Kripo Landshut

Der Täter näherte sich um circa 04:30 Uhr zu Fuß vom Bereich des Sportplatzes dem Festgelände an. Gegen 05.00 Uhr entfernte er sich mit einer größeren, hellen Holzkiste wieder vom Gelände in Richtung Sportplatz und ging mindestens bis zum Seitenarm der Vils nördlich des Sportplatzes.

Er kann wie folgt beschrieben werden: männlich, komplett dunkel gekleidet (dunkler, evtl. schwarzer Kapuzenpulli), mit hellem Basecap/Schirmmütze. Die Kapuze war über das Cap gezogen.

Weiter sucht die Kriminalpolizei auch zwei Zeugen, einen Mann und eine Frau.

Der Mann befand sich gegen 05.00 Uhr zwischen zwei weißen Zugmaschinen am Festgelände (Nähe Haupteinfahrt) und müsste den Täter, als er sich vom Festgelände Richtung Sportplatz entfernte, gesehen haben. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: circa 20 Jahre alt, schlank, mit kurzen, dunklen Haare. Er trug ein weißes Oberteil.

Die Frau ging gegen 05.17 Uhr vom Festgelände aus den identischen Weg wie der oben beschriebene Täter um 05.00 Uhr. Die Zeugin könnte den Täter noch gesehen haben, als dieser an der Vils mit der Kiste beschäftigt war beziehungsweise als er womöglich gegen 05.30 Uhr mit einem Fahrzeug wegfuhr. Die Frau kann wie folgt beschrieben werden: schulterlange Haare, sie trug ein helles Oberteil und vermutlich eine Jeanshose mit hellen Schuhen.

Die Kriminalpolizei bittet erneut um sachdienliche Hinweise unter der 0871/9525-0 oder an jeder andere Polizeidienststelle.

Veröffentlicht: 14.08.2024, 15.00 Uhr