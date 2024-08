SÖCHTENAU, OT. UNTERSHOFEN, LRK. ROSENHEIM. Wie bereits berichtet, kam es am Dienstagabend, 30. Juli 2024, zu einem Diebstahl aus einem Wohnhaus in Söchtenau. Der dringend Tatverdächtige war durch Nachbarn beim Verlassen des Hauses beobachtet worden und konnte durch Polizeibeamte festgenommen werden. Die Kriminalpolizei bittet nun erneut um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Wie bereits berichtet, beobachteten am Dienstagabend (30. Juli 2024) Bewohner eines Wohnhauses in der Hauptstraße im Söchtenauer Ortsteil Untershofen einen Mann mit Rucksack beim Verlassen einer Wohnung über die Terrassentür. Die couragierten Nachbarn verfolgten den Verdächtigen durch mehrere Gärten in der Nachbarschaft und hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Neben diversem Werkzeug befand sich auch mutmaßliches Diebesgut im Rucksack des 24-jährigen polnischen Staatsangehörigen.

Der dringend Tatverdächtige, welcher keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet hatte, sitzt seither in Untersuchungshaft.

Beamte des sachbearbeitenden Kriminalkommissariats 2 der Kriminalpolizei Rosenheim führten seither umfangreiche Ermittlungen, insbesondere Anwohnerbefragungen, Vernehmungen, sowie die Suche und Auswertung von Spuren durch.

Zur Tataufklärung, insbesondere in Bezug auf etwaige Mittäter im Vor- bzw. Nachtatverhalten, bitten die Kriminalbeamten nun erneut um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 08031 / 200-0 oder jede andere Polizeidienststelle: