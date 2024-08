POCKING, FÜRSTENZELL, LKR. PASSAU. Mehrere Polizeistreifen der Polizeiinspektion Bad Griesbach, der Polizeistation Pocking sowie der Bundespolizei sind am Dienstag, 13.08.2024, gegen 22.00 Uhr, zu einem Einsatz in ein Pockinger Mehrfamilienhaus verständigt worden.

Dem bisherigen Ermittlungsergebnis nach soll ein 34-Jähriger seine ein Jahr jüngere Ex-Partnerin trotz bestehendem Kontaktverbot vor ihrer Wohnung attackiert und mit einem spitzem Gegenstand am Oberarm verletzt haben. Zudem soll er der Frau gedroht haben, sie umzubringen. Die 33-Jährige konnte sich aufgrund ihrer Gegenwehr wieder zurück in ihre Wohnung in Sicherheit bringen. Sie wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Der Mann ist von Einsatzkräften der Zentralen Einsatzdienste aus Passau wenig später in einer Fürstenzeller Gemeinschaftsunterkunft vorläufig festgenommen werden.

Haftbefehl gegen 34-Jährigen erlassen

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Passau erging zwischenzeitlich Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes – der 34-Jährige wurde am Mittwoch, 14.08.2024, nach Vorführung beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Passau in eine bayerische Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen zu den Tatumständen, insbesondere zum Motiv, sind Gegenstand der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Veröffentlicht: 14.08.2024, 16.10 Uhr