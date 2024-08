AMBERG. Am Montag, den 12. August 2024, begingen zwei junge Männer in der Marienstraße in Amberg ein Raubdelikt zum Nachteil von drei Jugendlichen. Einer davon wurde dabei leicht verletzt. Die Kriminalpolizei Amberg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Am Montagabend, gegen 18:30 Uhr, hielten sich drei Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren im Parkhaus in der Marienstraße in Amberg auf, als zwei junge Männer auf sie zukamen und anfingen sie zu bedrohen. Das jugendliche Täter-Duo schlug den 14-Jährigen zunächst mit der flachen Hand ins Gesicht und forderte dann Bargeld. Der 15-Jährige übergab den beiden Männern daraufhin Bargeld im einstelligen Eurobereich. Im Anschluss flüchteten die zwei Tatverdächtigen zu Fuß durch die Unterführung im Mariahilfbergweg in Richtung Amberger Bahnhof. Ein 14-Jähriger wurde durch die Tat leicht verletzt, benötigte aber keine medizinische Betreuung.

Das Täter-Duo wird wie folgt beschrieben:

Täter 1:

circa 15 Jahre alt

schlanke Statur

circa 1,80 m groß

südländisches Aussehen

schwarze Haare, Oberlippenflaum

Bekleidung: schwarze Nike Air Force 1, lange blaue Jeans

Täter 2:

circa 15 Jahre alt

muskulöse Statur

circa 1,80 m grroß

blonde, circa 10 cm lange Haare (Mittelscheitel)

russischer Akzent

Die Sachbearbeitung des Falls übernahm das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Amberg. Wer war am 12. August, zwischen 18:00 und 19:00 Uhr, im Bereich der Marienstraße und des Mariahilfbergweges in Amberg unterwegs und hat möglicherweise Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat im Zusammenhang stehen können? Wer kann Hinweise zu dem jugendlichen Täter-Duo geben? Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Amberg unter der Telefonnummer 09621/890-0 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion zu melden. Jede Beobachtung kann von Bedeutung sein!