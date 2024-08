1272. Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Radfahrerin; eine Person verletzt – Obermenzing

Am Montag, 12.08.2024, gegen 11:40 Uhr, fuhr eine 74-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Pedelec auf der Fahrradstraße „An der Würm“ in Fahrtrichtung Verdistraße. Um der nächstgelegenen Einmündung An der Würm und Verdistraße geradeaus folgen zu können, nutzte die 74-Jährige einen dort befindlichen Stichweg.

Nachdem sie in den Stichweg einfahren war, trat ein 78-jähriger Fußgänger mit Wohnsitz in München aus einem Gebüsch auf den Stichweg, woraufhin die 74-jährige Radfahrerin auswich und stürzte. Sie erlitt durch den Sturz schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 78-Jährige blieb unverletzt.

Am Pedelec entstand ein leichter Sachschaden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1273. Pkw kollidiert mit geparktem Pkw; zwei Personen verletzt – Trudering

Am Montag, 12.08.2024, gegen 12:45 Uhr, fuhr ein 38-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Peugeot Pkw auf der Wasserburger Landstraße in Richtung Berg am Laim. Mit ihm im Fahrzeug befand sich ein 39-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München. Auf Höhe der Kreuzung zur Jagdhornstraße wollte der 38-Jährige der Wasserburger Landstraße geradeaus folgen.

Zeitgleich fuhr eine 37-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem VW Pkw, ebenfalls auf der Wasserburger Landstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung Haar. An der dort befindlichen Ampel wollte sie bei Grünlicht nach links abbiegen, um in die Jagdhornstraße einzufahren. Der entgegenkommende 38-Jährige fuhr mit seinem Pkw bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich. Um einen Zusammenstoß mit dem Pkw der 37-Jährigen zu vermeiden, wich er nach rechts aus und es kam zum Zusammenstoß mit einem geparkten Hyundai Pkw, der daraufhin nach vorne auf einen weiteren geparkten Seat Pkw geschoben wurde.

Die beiden Insassen vom Peugeot wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

An den drei Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.

Im Laufe der Unfallaufnahme konnten die Beamten feststellen, dass der Pkw des 38-Jährigen nicht zugelassen war. Am Fahrzeug waren nicht für den Pkw ausgegebene Kennzeichen angebracht. Außerdem war er nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. Er wurde u.a. wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung angezeigt.

Während der Unfallaufnahme kam es zu geringen Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1274. Pkw entzieht sich Verkehrskontrolle – Berg am Laim

Am Montag, 12.08.2024, gegen 18:00 Uhr, fuhr eine Streife der Münchner Einsatzhundertschaft mit ihrem Dienstfahrzeug auf der Weihenstephaner Straße. Hier entschieden sie sich, einen Renault Pkw einer Kontrolle zu unterziehen.

Der Fahrzeugführer reagierte nicht auf die Anhalteaufforderung und versuchte sich der Kontrolle mit überhöhter Geschwindigkeit zu entziehen. Dies führte zu einer kontrollierten Nachfahrt, in welcher der zu diesem Zeitpunkt unbekannte Fahrer u.a. über die Gehwege und durch den Gegenverkehr fuhr sowie rote Ampeln missachtete. Die Nachfahrt erfolgte mit Unterstützung von weiteren Streifen. Durch sein Fahrverhalten gefährdete er mehrere Passanten in anderen Fahrzeugen sowie Fahrradfahrer und Fußgänger.

Auf Höhe der Hohenburgstraße stellte der Fahrer nach wenigen Minuten seinen Pkw ab und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Die Beamten konnten ihn wenige Meter später anhalten und festnehmen. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 32-Jährigen mit Bosnischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde daraufhin angeordnet und durchgeführt. Sein Führerschein beschlagnahmt.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Der Ermittlungsrichter entscheidet im Laufe des heutigen Tages über die Haftfrage.

Der 32-Jährige wurde u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise über das Fahrverhalten machen können, oder dadurch selbst gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1275. Trickdiebstahl durch falsche Polizeibeamte – Lerchenau

Am Montag, 12.08.2024, gegen 11:45 Uhr, klingelten zwei bislang unbekannte Männer, welche sich als Polizeibeamte ausgaben, bei einer über 80-jährigen Bewohnerin einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Die vermeintlichen Polizeibeamten gaben an, dass es in der Nachbarschaft zu einer Festnahme von Einbrechern kam, welche auch in die Wohnung der über 80-Jährigen einbrechen wollten. Aus diesem Grund müssen sie jetzt die Wertgegenstände der Frau begutachten und zur Überprüfung sicherstellen. Deswegen übergab die 80-Jährige den Tätern einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 55 (Trickdiebstahl) hat die Ermittlungen übernommen.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Beide Täter waren männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 185 cm groß, muskulös, kurze dunkle Haare, westeuropäisches Aussehen; sie trugen ein gelbes T-Shirt, blaue Jeans und Handschuhe. Beide Männer sprachen Hochdeutsch mit dunkler Stimme.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Gustav-Schiefer-Straße, Niederalteicher Straße und Reinachstraße (Lerchenau) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Warnhinweis:

Die Polizei warnt vor dem Auftreten falscher Polizei- oder Kriminalbeamter. Polizeibeamte in zivil legitimieren sich stets durch Vorzeigen des Dienstausweises. Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte verwenden oft den Trick, dass sie mitteilen, es wäre in der Nachbarschaft eingebrochen worden und sie müssten in der Wohnung Geld- bzw. Schmuckaufbewahrungsörtlichkeiten sehen. Vergewissern Sie sich Bestenfalls durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen Polizeibeamten handelt, noch bevor Sie einen Unbekannten in Ihre Wohnung einlassen! Und denken Sie bitte immer daran: Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit!

Die drei wichtigsten Tipps gegen Betrug durch falsche Polizeibeamte:

Die Polizei wird Sie niemals um Geld oder Wertsachen bitten!

Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld an fremde Personen und stellen Sie keine Wertgegenstände zur Abholung vor die Tür.

1276. Einbruch in Taxi, Festnahme eines Tatverdächtigen – Westend und Neuhausen

Am Dienstag, 13.08.2024, 02:25 Uhr, konnte durch eine zivile Streifenbesatzung der Polizeiinspektion 41 (Laim) beobachtet werden, wie ein 20-Jähriger mit Wohnsitz in München mittels eines Notfallhammers die Seitenscheibe eines geparkten Taxis einschlug. Der Täter versuchte dadurch ins Innere zu gelangen, um Wertgegenstände zu entwenden.

Die Polizeibeamten nahmen den 20-Jährigen daraufhin vor Ort fest. Im Rahmen seiner Vernehmung gestand er einen weiteren Einbruch in ein Taxi in Neuhausen kurz zuvor. Ob hier etwas entwendet worden war, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Der Tatverdächtige wurde im Anschluss in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München verbracht. Von dort aus wurde er mittlerweile wieder entlassen. Er wurde wegen den zwei Einbrüchen angezeigt. Die Münchner Kriminalpolizei prüft, ob der Tatverdächtige für weitere Delikte in Frage kommt.

Die weitere Sachbearbeitung wurde durch das Kommissariat 54 (Kfz.-Delikte) übernommen.

1277. Staatsschutzrelevantes Delikt; ein Tatverdächtiger festgenommen – Altstadt

Am Mittwoch, 07.08.2024, gegen 11:25 Uhr, hielt sich ein 31-Jähriger mit Wohnsitz in München als Fußgänger im Bereich der Dienerstraße auf. Über seine mitgeführte kabellose Lautsprecherbox ließ er mehrmals Parolen mit nationalsozialistischem und volksverhetzerischem Inhalt abspielen.

Passanten, die auf den Vorfall aufmerksam wurden, verständigten über den Notruf 110 die Polizei. Der 31-Jährige konnte vor Ort angetroffen werden. Gegen ihn wird jetzt wegen

Volksverhetzung ermittelt. Sein Mobiltelefon und die Lautsprecherbox wurden sichergestellt.

Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige entlassen.

Das Kommissariat 44 (Staatsschutz) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.