SCHWEINFURT. Seit dem frühen Sonntagabend haben Rettungskräfte nach einem Mann gesucht der zuvor im Baggersee schwimmen war. Trotz unmittelbarer und umfangreicher Suchmaßnahmen konnte dieser nur noch tot geborgen werden. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat nun die Ermittlungen zu den genauen Todesumständen aufgenommen.



Nach derzeitigen Erkenntnissen verbrachte eine 26-jähriger Mann gemeinsam mit seiner Familie den Sonntag am Schweinfurter Baggersee. Als der 26-Jährige, ohne Begleitung, in den See ging und nach einiger Zeit weder zurückkam noch aufzufinden war, wurden die Polizei und weitere Rettungskräfte verständigt.



Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst haben seitdem mit Booten, Drohnen und Hunden den Baggersee nach dem Mann abgesucht. Am Montagnachmittag konnte der 26-Jährige im See lokalisiert, jedoch nur noch tot geborgen werden.



Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und versucht nun die Umstände die zum Tod des Mannes geführt haben festzustellen.